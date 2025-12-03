RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlai miatt katasztrófa fenyegeti a csapatot

Damoklész kardjaként lebeg felette az eltiltás. Szoboszlai Dominik elvesztése beláthatatlan következményekkel járna Arne Slot liverpooli vezetőedző csapatánál.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.12.03.
Szoboszlai Dominik Premier League Liverpool Leeds Sunderland

A West Ham United elleni londoni feltámadás után, szerdán (21.15, tv: Spíler 1) hazai pályán, az idén remekelő Sunderland elleni győzelmével kapaszkodna tovább kifelé a gödörből a Liverpool labdarúgócsapata. Az angol Premier League középmezőnybe süllyedt címvédőjét sérülések és formahanyatlások is sújtják ebben a szezonban – Szoboszlai Dominik levegőben lógó eltiltása pedig egyenesen katasztrófával érne föl Arne Slot vezetőedző és csapata számára.

Szoboszlai Dominik újabb sárga lapja eltiltást jelentene számára a következő Liverpool-bajnokiról
Szoboszlai Dominik újabb sárga lapja eltiltást jelentene számára a következő Liverpool-bajnokiról / Fotó: Getty Images

A Liverpool Echo hívta föl a figyelmet arra, hogy az eddigi 13 forduló során egyetlen percet sem kihagyó Szoboszlai már négy sárga lapos figyelmeztetést kapott az angol bajnokság őszi szezonjában. Azaz a következő azt jelentené, hogy automatikusan nem játszhatna a következő – esetünkben a szombati (18.30, tv: Spíler 1), leedsi – meccsen. Ez is a tétje a Liverpool-Sunderland mérkőzésnek.

Szoboszlai Dominiknak meg kell úsznia sárga nélkül

Hasonló a helyzet Conor Bradley esetében is, de az ifjú északír jobbhátvéd egyike a sérülteknek, és még hetekbe telhet a visszatérése. Meg aztán Szoboszlai sokkal inkább pótolhatatlan a Slot-csapatban, többek között éppen azért is, mert a középpálya majd' minden posztján túl már többször helyettesítette remekül Bradleyt és a szintén sérült Jeremie Frimpongot a védelem jobb oldalán.

A helyi lap szerint Szoboszlai esetleges eltiltása felérne egy katasztrófával a már így is ezer sebből vérző liverpooli védősornak. A csapat Achillesz-sarkának számító jobbhátvéd poszton Bradley 8, Szoboszlai 3, Frimpong és Joe Gomez 1-1 alkalommal volt a kezdő tizenegy tagja.

A legutóbbi, West Ham-Liverpool (0-2) meccs összefoglalója:

A Premier League állása:

  1. Arsenal 30 pont;
  2. Manchester City 28;
  3. Chelsea 24;

...6. Sunderland 22;

...8. Liverpool 21.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

