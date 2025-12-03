Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlai miatt katasztrófa fenyegeti a csapatot

A West Ham United elleni londoni feltámadás után, szerdán (21.15, tv: Spíler 1) hazai pályán, az idén remekelő Sunderland elleni győzelmével kapaszkodna tovább kifelé a gödörből a Liverpool labdarúgócsapata. Az angol Premier League középmezőnybe süllyedt címvédőjét sérülések és formahanyatlások is sújtják ebben a szezonban – Szoboszlai Dominik levegőben lógó eltiltása pedig egyenesen katasztrófával érne föl Arne Slot vezetőedző és csapata számára.

Szoboszlai Dominik újabb sárga lapja eltiltást jelentene számára a következő Liverpool-bajnokiról / Fotó: Getty Images

A Liverpool Echo hívta föl a figyelmet arra, hogy az eddigi 13 forduló során egyetlen percet sem kihagyó Szoboszlai már négy sárga lapos figyelmeztetést kapott az angol bajnokság őszi szezonjában. Azaz a következő azt jelentené, hogy automatikusan nem játszhatna a következő – esetünkben a szombati (18.30, tv: Spíler 1), leedsi – meccsen. Ez is a tétje a Liverpool-Sunderland mérkőzésnek.

Szoboszlai Dominiknak meg kell úsznia sárga nélkül

Hasonló a helyzet Conor Bradley esetében is, de az ifjú északír jobbhátvéd egyike a sérülteknek, és még hetekbe telhet a visszatérése. Meg aztán Szoboszlai sokkal inkább pótolhatatlan a Slot-csapatban, többek között éppen azért is, mert a középpálya majd' minden posztján túl már többször helyettesítette remekül Bradleyt és a szintén sérült Jeremie Frimpongot a védelem jobb oldalán.

A helyi lap szerint Szoboszlai esetleges eltiltása felérne egy katasztrófával a már így is ezer sebből vérző liverpooli védősornak. A csapat Achillesz-sarkának számító jobbhátvéd poszton Bradley 8, Szoboszlai 3, Frimpong és Joe Gomez 1-1 alkalommal volt a kezdő tizenegy tagja.

A legutóbbi, West Ham-Liverpool (0-2) meccs összefoglalója:

A Premier League állása: Arsenal 30 pont; Manchester City 28; Chelsea 24; ...6. Sunderland 22; ...8. Liverpool 21.