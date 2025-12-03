Szoboszlai kitúrja a kezdőből Szalah-t? A magyar játékos a megoldás a Liverpool gondjaira
Angliában megfejtették, mi a megoldás a szenvedő Liverpool gondjaira. Szoboszlai Dominik a West Ham ellen bebizonyította, hogy akár a klublegendát, Mohamed Szalah-t is képes helyettesíteni.
Szoboszlai Dominik kétséget kizáróan a Liverpool idei szezonjának egyik legfontosabb játékosa. A magyar válogatott csapatkapitánya gyakorlatilag kirobbanthatatlan Arne Slot kezdőcsapatából – a holland szakember olyannyira bízik benne, hogy szükség esetén még jobbhátvédként is számít rá. A játékos fontosságát egy szurkolói portál elemzése is kihangsúlyozza, amely több érdekességre is rávilágít a 25 éves középpályás West Ham elleni teljesítményével kapcsolatban.
Szoboszlai Dominik a gyógyír?
Teszi fel a kérdést a This is Anfield szakértője, aki kiemeli, hogy a West Ham elleni támadó négyes (Isak–Gakpo–Szoboszlai–Wirtz) tagjai között kivételes összhang volt a találkozón, hiszen a játékosok a mérkőzés során többször is pozíciót cseréltek. A 10-es szerepkörben ezúttal leggyakrabban Wirtz tűnt fel, azon a poszton, amelyet az utóbbi hetekben többnyire Szoboszlai töltött be. A magyar klasszis ezúttal inkább a jobb oldalra húzódott ki, helyettesítve a cserepadon ülő Mohamed Szalah-t.
A cikk megjegyzi: az idei szezonban több alkalommal is Szoboszlai volt az, aki feláldozta a saját statisztikáit, miközben a meccsek alatt besegített más posztokon szereplő játékosoknak. Így történt a West Ham ellen is, ahol védekezésben jóval stabilabb teljesítményt nyújtott, mint az egyiptomi, ennek köszönhetően pedig számottevően kevesebbszer tudták áttörni a Liverpool jobb oldalát az ellenfél támadói.
Az írás arra is kitér, hogy labdavesztés után hogyan alakult át a Liverpool szerkezete: amikor az ellenfél birtokolta a labdát, Szoboszlai rendszeresen visszalépett a védekező középpályások vonalába, ezzel pedig jelentős terhet vett le a többi támadóról.
Az elemzés arra a következtetésre jut, hogy a hétvégi mérkőzés Florian Wirtz eddigi legjobb teljesítménye volt a szezonban, amihez nagyban hozzájárulhatott az is, hogy Szalah pihentetésével kevesebb védekező feladat hárult rá, illetve Szoboszlai rugalmas szerepköre stabilabb hátteret biztosított számára.
