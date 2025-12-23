Varga Barnabás ötszörös pénzért sem igazolna Újpestre – Videó

Kötetlen beszélgetésben vett részt, komoly és kevésbé komoly kérdésekre válaszolt Varga Barnabás, a Ferencváros 28-szoros válogatott csatára. A 31 évesen élete legjobb formájában játszó labdarúgó a Megmondók podcastben többek között arról is őszintén megmondta a véleményét, hogy miért látszik kétarcúnak idén a Fradi: míg az Európa-ligában veretlenül már biztos továbbjutó a tavaszi egyenes kieséses szakaszba, a honi NB I-ben gyakran pontot/pontokat veszít címvédőként és az éllovas Győri ETO mögött telel.

Varga Barnabás (jobbra) a Fener elleni idegenbeli El-meccsen is fontos gólt szerzett (Fotó: Anadolu via AFP)

Varga válaszából kiderül: profi labdarúgóként természetesen igyekeznek mindig, minden ellenféllel szemben ugyanúgy a maximumot nyújtani, de ez a gyakorlatban olykor másként alakul.

„Sok mérkőzés volt. A bajnokságban ugye nem volt olyan jó a szériánk, nem voltak kellemes mérkőzések, amikor hazai pályán kétszer is kikaptunk a Nyíregyháza és a Zete ellen. De például az Európa-ligában, Törökországban a Fenerbahce ellen játszani (1-1 – a szerző) nagyon jó élmény volt a csapatnak és a szurkolóknak is. (...) Megérte olyan közönség előtt játszani.

Nyilván nem ugyanaz a motiváció elmenni játszani egy Fenerbahce ellen idegenben egy olyan stadionban, olyan szurkolók előtt, és utána játszani mondjuk a Kisvárda ellen, akár otthon, akár idegenben. Az ember próbál mentálisan ugyanúgy készülni, de a motiváció akaratlanul sem lesz ugyanolyan fokon. De hát ezért vagyunk élsportolók, hogy ezt próbáljuk stabilizálni. Nem mindig sikerül, de ezen vagyunk

– mondta Varga, aki a Fradiban lejátszott szezonbeli 29 tétmeccsén 20 gólt és 5 gólpasszt, a válogatottban pedig 2025-ben 8 mérkőzésen 6 gólt és 2 gólpasszt hozott össze.

Ronaldóért nem rajong, Viníciust rühelli Varga Barnabás

A kérdésre, hogy milyen élmény volt Cristiano Ronaldo ellen játszani (Portugália ellen a válogatott hazai, 2-3-as vb-selejtezőjén mindkét magyar gólt Varga fejelte, és végigjátszotta a lisszaboni, 2-2-re végződött meccset), a csatár rávágta:

Hát, különösebben nem figyeltem én erre. Amikor belefújnak a sípba, olyankor már nem foglalkozik ilyesmivel az ember. Nyilván előtte volt egy-két játékos, akiben drukk volt miatta, de én nem vagyok egy Ronaldo-fan amúgy sem

– árulta el Varga Barnabás, akiről kiderült: sokkal inkább Lionel Messiért rajong, a külföldi csapatok közül pedig a Barcelona és a Liverpool híve.