Elengedi a Fradi, nem akármilyen csapatba igazol Varga Barnabás

Másfél éves szerződés köti még a Ferencvároshoz Varga Barnabást, akinek viszont van egy megállapodása a klubbal, miszerint, ha télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. Erről Kubatov Gábor klubelnök beszélt az M4 Sportnak adott évértékelő interjújában. A 31 éves focista menedzsere pedig elárulta, nem akármilyen csapat lehet Varga következő klubja, annak anyagi és több szakmai szempontnak is meg kell felelnie.

Ha a télen jó ajánlat jön Varga Barnabásért, el fogják őt engedni (Fotó: Dömötör Csaba)

Mint arról a Metropol beszámolt, Kubatov Gábor a Fradi két játékosáról, Tóth Alexről és Varga Barnabásról beszélt a csütörtöki interjúban. Előbbivel kapcsolatban elmondta, jelenleg nincs konkrét ajánlat érte, de a világ összes komoly csapata nézi őt, és ha a Fradi kap egy komoly ajánlatot, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást magasabb polcra helyezné. Vargáról pedig azt mondta, csak néhány év van hátra a karrierjéből, őt is nézi számtalan nagy csapat, és van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni.

Varga Barnabás következő csapata nem akármilyen lehet

Lapunk megkereste a 31 éves focista menedzserét, mégis mi számítana jó ajánlatnak Varga Barnabás esetében. Paunoch Péter elmondta, több szempontot is figyelembe kell venniük.

Van egy szakmai és van egy anyagi oldal. Az anyagi szempontok legalább akkora szerepet játszanak, mint a szakmaiak. Alex esetében ez más, mert fiatal, nála a szakmai részt kell szem előtt tartani. Barnának viszont mindkét szempontból előrelépésre lenne szüksége

– fogalmazott a Metropolnak Varga Barnabás menedzsere. Paunoch Péter hozzátette, a „jó ájánlat” szakmailag mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott Varga legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.

Az ilyen csapatokat nem feltétlenül preferáljuk. Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható

– nyilatkozta a menedzser.