Elengedi a Fradi, nem akármilyen csapatba igazol Varga Barnabás
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor évértékelő interjújában elmondta, van egy megállapodásuk. Ha a télen jó ajánlat jön Varga Barnabásért, el fogják őt engedni. A válogatott csatár új klubjának azonban több szakmai szempontnak is meg kell felelnie.
Másfél éves szerződés köti még a Ferencvároshoz Varga Barnabást, akinek viszont van egy megállapodása a klubbal, miszerint, ha télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. Erről Kubatov Gábor klubelnök beszélt az M4 Sportnak adott évértékelő interjújában. A 31 éves focista menedzsere pedig elárulta, nem akármilyen csapat lehet Varga következő klubja, annak anyagi és több szakmai szempontnak is meg kell felelnie.
Mint arról a Metropol beszámolt, Kubatov Gábor a Fradi két játékosáról, Tóth Alexről és Varga Barnabásról beszélt a csütörtöki interjúban. Előbbivel kapcsolatban elmondta, jelenleg nincs konkrét ajánlat érte, de a világ összes komoly csapata nézi őt, és ha a Fradi kap egy komoly ajánlatot, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást magasabb polcra helyezné. Vargáról pedig azt mondta, csak néhány év van hátra a karrierjéből, őt is nézi számtalan nagy csapat, és van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni.
Varga Barnabás következő csapata nem akármilyen lehet
Lapunk megkereste a 31 éves focista menedzserét, mégis mi számítana jó ajánlatnak Varga Barnabás esetében. Paunoch Péter elmondta, több szempontot is figyelembe kell venniük.
Van egy szakmai és van egy anyagi oldal. Az anyagi szempontok legalább akkora szerepet játszanak, mint a szakmaiak. Alex esetében ez más, mert fiatal, nála a szakmai részt kell szem előtt tartani. Barnának viszont mindkét szempontból előrelépésre lenne szüksége
– fogalmazott a Metropolnak Varga Barnabás menedzsere. Paunoch Péter hozzátette, a „jó ájánlat” szakmailag mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott Varga legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.
Az ilyen csapatokat nem feltétlenül preferáljuk. Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható
– nyilatkozta a menedzser.
Paunoch Péter szerint Varga Barnabás Európa topbajnokságaiból bárhol megállná a helyét, de hogy ott melyik csapatban, az már más kérdés. Nem jellemző ugyanis, hogy az öt legjobb liga topcsapatai a magyarhoz hasonló bajnokságból direktben igazolnak játékosokat.
Még a piac sehol nincsen, januárban nyílik, akkor lehet konkretizálni azokat a lehetőségeket, amikből tovább lehet lépni egy esetleges ajánlat szintjére. Rengeteg ilyen megkeresésből lehet szerződésajánlat. Egyelőre kitalálni is nehéz, melyik csapat lesz, amelyik ezt majd meglépi
– fogalmazott Varga Barnabás menedzsere, aki bevallotta, vélhetően bőven akad majd munkája januárban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre