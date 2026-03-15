Egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulácsi jövője: mindenkit meglepett a kijelentésével
Ha idén összejön a Bajnokok Ligája-szereplés, lesz elég dolga tartalék kapusként is. Gulácsi Péter a bizonytalan helyzetében is nyugodt.
Nagy a bizonytalanság Gulácsi Péter jövőjével kapcsolatban. Se az edzője, se más nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy ha a magyar futballkapus felépül az egy hónapja elszenvedett térdsérüléséből, visszakerül-e az RB Leipzig kezdőcsapatába. Ráadásul hónapok óta hírlik, hogy a következő szezontól már mindenképpen az eddigi tartalékja, jelenlegi helyettese, Maarten Vandevoordt lesz a lipcseiek első számú kapusa. Sőt, noha nemrég 2027 nyaráig szerződést hosszabbított, a napokban arról adott hírt a Bild, hogy akár már idén távozhat a 2015 óta szolgált Bundesliga-klubjától, ahol már a kiszemelt is megvan a helyére. Mindehhez képest Gulácsi bámulatos magabiztossággal és nyugalommal nyilatkozott a helyzetéről.
Miután a héten elkezdte az óvatos egyéni edzésmunkát a kapu előtt, Gulácsi Péter elmondta: a gyógyulása a tervek szerint halad, sőt akár előbb is felépülhet, mint várták. A március végi válogatott szünet után az április 4-i Werder Bremen–RB Leipzig bajnokin már bevethető lehet – más kérdés, hogy Ole Werner vezetőedző visszateszi-e a csapatba Vandevoordt rovására. A 23 éves belga kapus egyre jobban belejön, legutóbb több nagy védéssel, 11-est is hárítva volt a gárda egyik legjobbja. Addig pedig éppen két közvetlen rivális ellen bizonyíthat: előbb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a VfB Stuttgart vendégeként, majd jövő pénteken a Hoffenheim elleni hazai rangadón kellene közelebb jutni a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy helyezés egyikéhez.
– Senki sem szívesen sérült, de arra akarom felhasználni ezt az időszakot, hogy mentálisan feltöltődjek és a szezon hajrájára újra kész legyek. Az a célom, hogy a válogatott szünet után, a Bremen ellen már teljesen bevethető legyek – mondta Gulácsi, aki dicsérte Vandevoordt teljesítményét, és azt tartja a legfontosabbnak, hogy a kapusok egymást támogatva segítsék minél jobb eredményekhez a csapatot.
Attól sem tart, hogy a következő szezonban ne jusson neki is elég játéklehetőség. Az ideivel szemben, ősztől újra a BL-ben akarnak szerepelni – ezt még öldöklő küzdelemben kell kiharcolniuk –, és ez esetben Vandevoordt és ő is védhet majd eleget.
Gulácsi Péter nyugodt, úgyis kap majd elég meccset
Ma már más a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt, amikor mindig az első számú kapus védett. Remélem, a következő szezonban megint nemzetközi kupában játszhatunk. Akkor lesz elég lehetőség gyűjteni a játékperceket. Ezért nagyon nyugodtan tekintek erre a helyzetre
– mondta Gulácsi, aki már 2024 nyarán megpendítette a Vandevoordttal vívott (és két évben is megnyert) párharca kapcsán, hogy szerinte rövidesen ugyanúgy rotálják majd a kapusokat, mint ahogy a mezőnyjátékosokkal már régóta teszik.
A 2024/25-ös szezonban Gulácsi 37, míg Vandevoordt 12 tétmeccsen védett – a jelenlegi évadban 22-8 a mérlegük, a magyar klublegenda sérülése miatt is.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
