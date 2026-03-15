Egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulácsi jövője: mindenkit meglepett a kijelentésével

Nagy a bizonytalanság Gulácsi Péter jövőjével kapcsolatban. Se az edzője, se más nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy ha a magyar futballkapus felépül az egy hónapja elszenvedett térdsérüléséből, visszakerül-e az RB Leipzig kezdőcsapatába. Ráadásul hónapok óta hírlik, hogy a következő szezontól már mindenképpen az eddigi tartalékja, jelenlegi helyettese, Maarten Vandevoordt lesz a lipcseiek első számú kapusa. Sőt, noha nemrég 2027 nyaráig szerződést hosszabbított, a napokban arról adott hírt a Bild, hogy akár már idén távozhat a 2015 óta szolgált Bundesliga-klubjától, ahol már a kiszemelt is megvan a helyére. Mindehhez képest Gulácsi bámulatos magabiztossággal és nyugalommal nyilatkozott a helyzetéről.

Gulácsi Péter (balra) szerint jövőre akkor is védhet majd eleget, ha Vandevoordt lesz az első számú kapus / Fotó: BSR Agency

Miután a héten elkezdte az óvatos egyéni edzésmunkát a kapu előtt, Gulácsi Péter elmondta: a gyógyulása a tervek szerint halad, sőt akár előbb is felépülhet, mint várták. A március végi válogatott szünet után az április 4-i Werder Bremen–RB Leipzig bajnokin már bevethető lehet – más kérdés, hogy Ole Werner vezetőedző visszateszi-e a csapatba Vandevoordt rovására. A 23 éves belga kapus egyre jobban belejön, legutóbb több nagy védéssel, 11-est is hárítva volt a gárda egyik legjobbja. Addig pedig éppen két közvetlen rivális ellen bizonyíthat: előbb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a VfB Stuttgart vendégeként, majd jövő pénteken a Hoffenheim elleni hazai rangadón kellene közelebb jutni a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy helyezés egyikéhez.

– Senki sem szívesen sérült, de arra akarom felhasználni ezt az időszakot, hogy mentálisan feltöltődjek és a szezon hajrájára újra kész legyek. Az a célom, hogy a válogatott szünet után, a Bremen ellen már teljesen bevethető legyek – mondta Gulácsi, aki dicsérte Vandevoordt teljesítményét, és azt tartja a legfontosabbnak, hogy a kapusok egymást támogatva segítsék minél jobb eredményekhez a csapatot.

Attól sem tart, hogy a következő szezonban ne jusson neki is elég játéklehetőség. Az ideivel szemben, ősztől újra a BL-ben akarnak szerepelni – ezt még öldöklő küzdelemben kell kiharcolniuk –, és ez esetben Vandevoordt és ő is védhet majd eleget.