Egyetlen dolgon áll vagy bukik Gulácsi jövője: mindenkit meglepett a kijelentésével

Ha idén összejön a Bajnokok Ligája-szereplés, lesz elég dolga tartalék kapusként is. Gulácsi Péter a bizonytalan helyzetében is nyugodt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.15. 10:30
Módosítva: 2026.03.15. 10:34
Nagy a bizonytalanság Gulácsi Péter jövőjével kapcsolatban. Se az edzője, se más nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy ha a magyar futballkapus felépül az egy hónapja elszenvedett térdsérüléséből, visszakerül-e az RB Leipzig kezdőcsapatába. Ráadásul hónapok óta hírlik, hogy a következő szezontól már mindenképpen az eddigi tartalékja, jelenlegi helyettese, Maarten Vandevoordt lesz a lipcseiek első számú kapusa. Sőt, noha nemrég 2027 nyaráig szerződést hosszabbított, a napokban arról adott hírt a Bild, hogy akár már idén távozhat a 2015 óta szolgált Bundesliga-klubjától, ahol már a kiszemelt is megvan a helyére. Mindehhez képest Gulácsi bámulatos magabiztossággal és nyugalommal nyilatkozott a helyzetéről.

Gulácsi Péter (balra) szerint jövőre akkor is védhet majd eleget, ha Vandevoordt lesz az első számú kapus / Fotó: BSR Agency

Miután a héten elkezdte az óvatos egyéni edzésmunkát a kapu előtt, Gulácsi Péter elmondta: a gyógyulása a tervek szerint halad, sőt akár előbb is felépülhet, mint várták. A március végi válogatott szünet után az április 4-i Werder Bremen–RB Leipzig bajnokin már bevethető lehet – más kérdés, hogy Ole Werner vezetőedző visszateszi-e a csapatba Vandevoordt rovására. A 23 éves belga kapus egyre jobban belejön, legutóbb több nagy védéssel, 11-est is hárítva volt a gárda egyik legjobbja. Addig pedig éppen két közvetlen rivális ellen bizonyíthat: előbb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a VfB Stuttgart vendégeként, majd jövő pénteken a Hoffenheim elleni hazai rangadón kellene közelebb jutni a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy helyezés egyikéhez.

– Senki sem szívesen sérült, de arra akarom felhasználni ezt az időszakot, hogy mentálisan feltöltődjek és a szezon hajrájára újra kész legyek. Az a célom, hogy a válogatott szünet után, a Bremen ellen már teljesen bevethető legyekmondta Gulácsi, aki dicsérte Vandevoordt teljesítményét, és azt tartja a legfontosabbnak, hogy a kapusok egymást támogatva segítsék minél jobb eredményekhez a csapatot.

Attól sem tart, hogy a következő szezonban ne jusson neki is elég játéklehetőség. Az ideivel szemben, ősztől újra a BL-ben akarnak szerepelni – ezt még öldöklő küzdelemben kell kiharcolniuk , és ez esetben Vandevoordt és ő is védhet majd eleget.

Gulácsi Péter nyugodt, úgyis kap majd elég meccset

Ma már más a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt, amikor mindig az első számú kapus védett. Remélem, a következő szezonban megint nemzetközi kupában játszhatunk. Akkor lesz elég lehetőség gyűjteni a játékperceket. Ezért nagyon nyugodtan tekintek erre a helyzetre

– mondta Gulácsi, aki már 2024 nyarán megpendítette a Vandevoordttal vívott (és két évben is megnyert) párharca kapcsán, hogy szerinte rövidesen ugyanúgy rotálják majd a kapusokat, mint ahogy a mezőnyjátékosokkal már régóta teszik.

A 2024/25-ös szezonban Gulácsi 37, míg Vandevoordt 12 tétmeccsen védett – a jelenlegi évadban 22-8 a mérlegük, a magyar klublegenda sérülése miatt is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
