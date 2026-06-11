Rubint Réka a daganatáról: „1 centiméter lett a korábbi 8 milliméter helyett”

Rubint Réka már négy éve küzd daganatos betegséggel. Nem régiben árulta el, hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt években, ahogy azt is elmondta, hogy jelenleg melyik szervére koncentrálnak az orvosok.

Rubint Réka daganatos betegsége újabb megpróbáltatások elé állítják a fitneszedzőt

Fotó: MW

Rubint Réka tüdejében áttétet találtak

Úgy tűnik, még nem ér véget a küzdelem Rubint Réka számára, akinél négy évvel ezelőtt daganatos betegséget diagnosztizálak. A betegséggel való harc érdekében tavaly év végén kemoterápiás kezelést kapott, emiatt kihullott a haja, és parókát kellett hordania. Itt már sokan sejteni vélték, hogy valami nagyon nincs rendben a fitneszedzővel, sokan szinte követelték, hogy árulja el mi történik vele.

Réka végül kamerák elé állt, hogy megossza az országgal, hogy daganatos betegséggel küzd. Réka a betegsége óta több mint 30 sugárkezelésen és többféle kemoterápián is átesett. A küzdelmet nehezítette, hogy a daganat végül a tüdejében is megjelent áttét formájában. Szerencsére sikerül műtéti úton eltávolítani, de a beavatkozást követő kezelések mellékhatásai miatt nehezen teltek a mindennapok.

Réka kiinduló daganata a korábbi kemoterápiás kezeléseknek köszönhetően 8 milliméterre csökkent, emiatt az orvos úgy döntött tavaly év végén, hogy egy erős intravénás kemoterápián kell átesnie a fitneszedzőnek. A kezelés azonban nem hozott eredményt, és az egyik mellékhatás miatt Réka a haját is elveszítette.

Nem lehet kijelenteni, hogy nem használt. Inkább azt mondanám, hogy az alap, a primer daganat mérete egy picit nagyobb lett. Ez persze, lehet mérési hiba is. De 1 centiméter lett a korábbi 8 milliméter helyett...

– mondta el Réka a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

A tüdő rendben, most a máját vizsgálják

Azt is elmondta, hogy a tüdejében sikeresen megszűnt a probléma, ami mindenképpen bíztató. „Hál' Istennek, a tüdőben rend van. Most úgy döntött a doktornő, hogy vált egy olyan kezelésre, ami szintén infúziós, és ugyanaz az mTOR gátló van benne, mint az első, 2022-ben kapott gyógyszeres kezelés során.

Ennek az infúziós kemoterápiának is mellékhatása lehet sajnos, a nyálkahártya-érintettség. Bízunk benne, hogy mégsem lesz, és hatékony lesz!

Réka jelenleg a májával jár vizsgálatokra, hogy kiderüljön, az áttétek értintették-e ezt a szervét is. Mint mondja, Amerikába küldték a vérmintáit, ahol további elemzéseket végeznek, írta a Bors a Blikkre hivatkozva.