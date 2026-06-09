Rubint Réka érzelmes vallomásától szem nem marad szárazon

Rubint Réka hatalmas harcot vív, miközben úgy tartja az edzéseket, mintha mi sem történt volna. Tele van energiával, erővel, amelyet elmondása szerint nem csak a családjának köszönhet.

Rubint Réka köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az Alakreform táborában

Fotó: MW / MW

Rubint Réka ígéri, hogy nem fogja soha feladni

A fitnessz edző kitartása a jelenlegi helyzetben példamutató: miközben rákos betegséggel küzd úgy, hogy sokan támadják azért, amiért felvállalta a betegségét a nyilvánosság előtt, addig ő megmutatja, hogy támogató közeg is áll mögötte, nem csak a családja személyében.

Réka ugyanúgy tart edzéseket, ahogy a betegsége előtt: kitartással és legalább ugyanannyi lelkesedéssel, ahogy azt mindig is tette. Az Alakreform tábort sem szüntette meg, ugyanúgy segít másoknak az alakformálásban. Ennek kapcsán született egy igen érzelmes poszt az Instagramon, ahol Réka azoknak mondott köszönetet, akik részt vettek a legutóbbi táborban. Mint írtja, annyi szeretetet kapott a tábor alatt, hogy minden egyes percben átjárja a szívét, lelkét és minden egyes sejtjét.

Támogató közegben találta magát

A fitnesszedző arra is kitért, hogy egy héttel ezelőtt teljesen más állapotban volt, amelyről egy képet is megosztott. Réka a képen egy kórházi ágyban fekszik, pihen, s valóban a kép és a videó közötti különbség szinte ordít.

Köszönöm Istenem az erőt és az energiát a hitet és a szeretetet! Soha de soha nem adom fel! Köszönök Nektek MINDENT

- írta a bejegyzés alá, amelyben egy jó hangulatú videót is megosztott ellensúlyozva az egy héttel ezelőtti állapotát.

Természetesen a kommentek között ismét találhatunk biztató, támogató, pozitív hangvételű felszólalást Réka támogatására. Volt, aki azt írta „Na ezt most megkönnyeztem. Csodálatos csapat vagyunk, és ennek a csapatnak Te vagy a mozgatórugója!!! Nagyon szeretünk”.

Réka szívmelengető posztját IDE kattintva lehet megtekinteni.