Humbug volt a megállapodás, Szoboszlaiéknál nő a bizonytalanság

Tavaly még az angol bajnokcsapat sikeredzőjeként ünnepelték, idén viszont már sokan menesztenék Arne Slotot a Liverpool éléről. Pár hete el is terjedt a híre, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és társaik főnökei már meg is állapodtak Xabi Alonsóval a nyári érkezéséről. A Vörösök korábbi Bajnokok Ligája-győztes, közönségkedvenc középpályásból lett tréner ügynöke most tiszta vizet öntött a pohárba.

Xabi Alonso tavaly novemberben még vesztes BL-rangadón vezette a Real Madridot az Anfielden, de nyáron akár a Liverpool edzője lehet / Fotó: DeFodi Images

Inaki Ibánez azonban mondott is valamit, meg nem is a német Bayer Leverkusennél csodát tett, a spanyol Real Madridnál viszont alig több mint fél év után megbuk(tat)ott Xabi Alonsóról.

– Alonso minden ajánlatát átgondolja, hogy döntsön a következő szezonban betöltött munkájáról.

Ami a Liverpoollal kötött megállapodását illető szóbeszédeket illeti, azok csak a média spekulációi

– tagadta Ibánez a megegyezésről szóló sajtóértesüléseket.

Xabi Alonso: Liverpool vagy Manchester City?

A legfrissebb hírek szerint a Liverpool és több más topligás futballklub mellett a Manchester Citynél is felmerült, hogy Xabi Alonso váltsa a legkésőbb jövőre távozó Pep Guardiolát.

Xabi Alonso 2022 őszétől 2024 nyaráig a német Bundesliga kiesőzónájától bajnoki címig, Német Kupa- és Szuperkupa-győzelemig vezette a Leverkusent. A Real Madridot januárig 34 meccsen dirigálta (24 győzelem mellett 4 döntetlen és 6 vereség volt a mérlege).

A Liverpool a Premier League címvédőjeként 29 forduló után csak 6. a tabellán (19 pont lemaradással az éllovas Arsenal mögött), a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig 0-1-ről kell fordítania a török Galatasaray ellen.