Humbug volt a megállapodás, Szoboszlaiéknál nő a bizonytalanság

A Manchester City áll a liverpooli visszakozás hátterében? Megszólalt a Szoboszlai Dominikékkal összeboronált edző ügynöke.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.15. 09:00
xabi alonso manchester city szoboszlai dominik kerkez milos liverpool real madrid

Tavaly még az angol bajnokcsapat sikeredzőjeként ünnepelték, idén viszont már sokan menesztenék Arne Slotot a Liverpool éléről. Pár hete el is terjedt a híre, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és társaik főnökei már meg is állapodtak Xabi Alonsóval a nyári érkezéséről. A Vörösök korábbi Bajnokok Ligája-győztes, közönségkedvenc középpályásból lett tréner ügynöke most tiszta vizet öntött a pohárba.

Xabi Alonso tavaly novemberben még vesztes BL-rangadón vezette a Real Madridot az Anfielden, de nyáron akár a Liverpool edzője lehet
Xabi Alonso tavaly novemberben még vesztes BL-rangadón vezette a Real Madridot az Anfielden, de nyáron akár a Liverpool edzője lehet / Fotó: DeFodi Images

Inaki Ibánez azonban mondott is valamit, meg nem is a német Bayer Leverkusennél csodát tett, a spanyol Real Madridnál viszont alig több mint fél év után megbuk(tat)ott Xabi Alonsóról.

– Alonso minden ajánlatát átgondolja, hogy döntsön a következő szezonban betöltött munkájáról. 

Ami a Liverpoollal kötött megállapodását illető szóbeszédeket illeti, azok csak a média spekulációi

tagadta Ibánez a megegyezésről szóló sajtóértesüléseket.

Xabi Alonso: Liverpool vagy Manchester City?

A legfrissebb hírek szerint a Liverpool és több más topligás futballklub mellett a Manchester Citynél is felmerült, hogy Xabi Alonso váltsa a legkésőbb jövőre távozó Pep Guardiolát.

Xabi Alonso 2022 őszétől 2024 nyaráig a német Bundesliga kiesőzónájától bajnoki címig, Német Kupa- és Szuperkupa-győzelemig vezette a Leverkusent. A Real Madridot januárig 34 meccsen dirigálta (24 győzelem mellett 4 döntetlen és 6 vereség volt a mérlege).

A Liverpool a Premier League címvédőjeként 29 forduló után csak 6. a tabellán (19 pont lemaradással az éllovas Arsenal mögött), a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig 0-1-ről kell fordítania a török Galatasaray ellen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu