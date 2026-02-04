RETRO RÁDIÓ

Kellemetlen fordulat Liverpoolban, Xabi Alonsóra hiába vár a klub

Újabb Premier League klubnál merült fel Xabi Alonso neve. A Liverpool mellett a Manchester City is harcba szállhat a spanyol szakemberért.

Szerző: Metropol
2026.02.04.
A Liverpool már javában a vasárnapi, Manchester City elleni rangadóra készül, ám a háttérben egy másik, éppoly izgalmas csata kibontakozóban van: a két angol gigász a vezetőedzői piacon is összecsaphat. A The Telegraph értesülései szerint a Premier League címvédője a nyár folyamán mindenképpen szeretné megszerezni a Real Madridtól nemrégiben távozó Xabi Alonsót, azonban a spanyol szakember a City kívánságlistáján is szerepel. 

A kékeknél Alonso Pep Guardiola távozása esetén jöhet szóba, akivel kapcsolatban Angliában azt pletykálják, hogy a szezon végén távozhat a csapattól.

Liverpoolban Arne Slot helyzete egyre bizonytalanabb: bár a vezetőség egyelőre kitart a holland menedzser mellett, a szurkolók hosszú ideje a menesztését követelik. A vészforgatókönyv azonban már elkészült: Xabi Alonsót már a madridi távozását követően azonnal összeboronálták a Vörösökkel, ugyanis játékosként öt évet töltött a klubnál.

Nemrégiben az is kiszivárgott, hogy a Liverpool felvette a kapcsolatot Alonsóval, aki állítólag pozitívan reagált az érdeklődésre.

Liverpool vagy City?

Mindenesetre a spanyol menedzsernek nem lesz könnyű döntenie: Szíve valószínűleg az Anfield felé húzza, ugyanakkor a Manchester City is vonzó lehet számára, hiszen Guardiola személyében egy hasonló habitusú edzőtől venné át a stafétát. 

 

