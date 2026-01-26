Sajtóhír: Gerrard lesz a Liverpool edzője Xabi Alonso érkezéséig
Hónapok óta edzőváltásról pletykálnak a gyengélkedő Liverpool kapcsán. A szombati, Bournemouth elleni vereség csak felerősítette a hangokat, sajtóhírek szerint Steven Gerrard kerülhet Arne Slot helyére a szezon végéig. Aztán Xabi Alonso érkezik.
Címvédés már biztosan nem lesz, a Liverpool számára a Premier League-ben már csak az lehet a cél, hogy Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen zárjon. Ez sem lesz könnyű, hiszen Arne Slot együttese csupán a hatodik helyen áll, miközben az első négy indulhat automatikusan a BL-ben. Nagy kérdés, hogy a klub vezetői szerint elérhető-e a holland szakemberrel a BL-helyezés, mert a szombati bournemouth-i kudarc óta ismét edzőváltásról pusmognak: ideiglenesen Steven Gerrard érkezhet.
A 706 ezer követővel rendelkező, legtöbbször jól értesült Indykaila News öt új értesülést osztott meg a liverpooli helyzet kapcsán:
Gerrard beugróként segíthet Liverpoolban
- A Liverpool pénteken titkos spanyolországi helyszínen találkozott Xabi Alonso képviselőivel
- Megvitatták Alonso taktikájának és nyári átigazolási céljainak részleteit. A spanyol szakember Micky van de Ven, Adam Wharton, Bradley Barcola és Michael Olise megszerzését kérte a liverpooli vezérektől.
- A Liverpoolnál már eldöntötték, hogy a következő szezonnak már nem Arne Slottal futnak neki, amivel kapcsolatban egyes rangidős játékosok aggodalmukat fejezték ki a vezetőségnek.
- Steven Gerrard kész elvállalni a munkát beugróként egy rövid távú szerződéssel, ha felkérik Slot helyett, és a megbeszélésekre már sor is került. A szezon végéig dolgozna, aztán érkezne Xabi Alonso.
A Liverpool legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában lép pályára, a Qarabagot fogadja.
