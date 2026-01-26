RETRO RÁDIÓ

Sajtóhír: Gerrard lesz a Liverpool edzője Xabi Alonso érkezéséig

Hónapok óta edzőváltásról pletykálnak a gyengélkedő Liverpool kapcsán. A szombati, Bournemouth elleni vereség csak felerősítette a hangokat, sajtóhírek szerint Steven Gerrard kerülhet Arne Slot helyére a szezon végéig. Aztán Xabi Alonso érkezik.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.01.26. 16:25
steven gerrard xabi alonso arne slot liverpool

Címvédés már biztosan nem lesz, a Liverpool számára a Premier League-ben már csak az lehet a cél, hogy Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen zárjon. Ez sem lesz könnyű, hiszen Arne Slot együttese csupán a hatodik helyen áll, miközben az első négy indulhat automatikusan a BL-ben. Nagy kérdés, hogy a klub vezetői szerint elérhető-e a holland szakemberrel a BL-helyezés, mert a szombati bournemouth-i kudarc óta ismét edzőváltásról pusmognak: ideiglenesen Steven Gerrard érkezhet.

Arne Slot helyére Steven Gerrard kerülhet
Arne Slot helyére Steven Gerrard kerülhet Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A 706 ezer követővel rendelkező, legtöbbször jól értesült Indykaila News öt új értesülést osztott meg a liverpooli helyzet kapcsán:

Gerrard beugróként segíthet Liverpoolban

  • A Liverpool pénteken titkos spanyolországi helyszínen találkozott Xabi Alonso képviselőivel 
  • Megvitatták Alonso taktikájának és nyári átigazolási céljainak részleteit. A spanyol szakember Micky van de Ven, Adam Wharton, Bradley Barcola és Michael Olise megszerzését kérte a liverpooli vezérektől.
  • A Liverpoolnál már eldöntötték, hogy a következő szezonnak már nem Arne Slottal futnak neki, amivel kapcsolatban egyes rangidős játékosok aggodalmukat fejezték ki a vezetőségnek.
  • Steven Gerrard kész elvállalni a munkát beugróként egy rövid távú szerződéssel, ha felkérik Slot helyett, és a megbeszélésekre már sor is került. A szezon végéig dolgozna, aztán érkezne Xabi Alonso.

A Liverpool legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában lép pályára, a Qarabagot fogadja.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu