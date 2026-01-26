Sajtóhír: Gerrard lesz a Liverpool edzője Xabi Alonso érkezéséig

Címvédés már biztosan nem lesz, a Liverpool számára a Premier League-ben már csak az lehet a cél, hogy Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen zárjon. Ez sem lesz könnyű, hiszen Arne Slot együttese csupán a hatodik helyen áll, miközben az első négy indulhat automatikusan a BL-ben. Nagy kérdés, hogy a klub vezetői szerint elérhető-e a holland szakemberrel a BL-helyezés, mert a szombati bournemouth-i kudarc óta ismét edzőváltásról pusmognak: ideiglenesen Steven Gerrard érkezhet.

Arne Slot helyére Steven Gerrard kerülhet Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A 706 ezer követővel rendelkező, legtöbbször jól értesült Indykaila News öt új értesülést osztott meg a liverpooli helyzet kapcsán:

Gerrard beugróként segíthet Liverpoolban

A Liverpool pénteken titkos spanyolországi helyszínen találkozott Xabi Alonso képviselőivel

Megvitatták Alonso taktikájának és nyári átigazolási céljainak részleteit. A spanyol szakember Micky van de Ven, Adam Wharton, Bradley Barcola és Michael Olise megszerzését kérte a liverpooli vezérektől.

A Liverpoolnál már eldöntötték, hogy a következő szezonnak már nem Arne Slottal futnak neki, amivel kapcsolatban egyes rangidős játékosok aggodalmukat fejezték ki a vezetőségnek.

Steven Gerrard kész elvállalni a munkát beugróként egy rövid távú szerződéssel, ha felkérik Slot helyett, és a megbeszélésekre már sor is került. A szezon végéig dolgozna, aztán érkezne Xabi Alonso.

Exclusive 💣



▪️ Xabi Alonso reps meeting

▪️ Request for elite targets

▪️Senior players concerns

▪️ Slot decision imminent

▪️ Gerrard ready to step in short-term



Liverpool met Xabi Alonso's representatives on Friday in a secret location in Spain 🇪🇸.



They discussed finer… pic.twitter.com/RSt7f7Vpkm — indykaila News (@indykaila) January 26, 2026

A Liverpool legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában lép pályára, a Qarabagot fogadja.