„Kapj el, ha tudsz!” – Gelencsér Tímea tengerparti videója mindenkit nyári hangulatba hoz

Március 23-án tér vissza a TV2 sportrealityje az Exatlon Hungary. A produkció egyik műsorvezetője, Gelencsér Tímea egy magával ragadó videóval jelentkezett be a Dominikai Köztársaságból.

A gyönyörű műsorvezető egy varázslatos tengerparton fut végig, a háttérben a pálmafák, a vakítóan kék tenger és a hófehér homok kísérik útját, a felvétel pedig mindenkit azonnal nyári hangulatba hoz. Tímea a videóban könnyedén fut végig a parton, miközben hosszú bézs ruhájába belekap a szél.

A videó a Dominikai Köztársaságban készült, ahol hamarosan kezdetét veszi az Exatlon Hungary új évada. A népszerű sportrealityre már nem kell sokáig várni, ugyanis március 23-án indul, és ismét hatalmas izgalmakra és szurkolásra számíthatnak a nézők. A műsorban a Bajnokok, vagyis a profi sportolók, mérik össze erejüket, állóképességüket és kitartásukat a Kihívókkal, akik amatőr versenyzőként próbálják megnyerni az előttük álló versenyeket.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az Exatlon versenyzői felsorakoztak A Nagy Duett színpadán, és idén is rendkívül sokszínű sportolókat ismerhetnek meg a nézők. Amíg a kezdést várjuk, Gelencsér Tímea hangulatos tengerparti videója tökéletes kedvcsináló, hogy enyhítse a várakozás izgalmát: