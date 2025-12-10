Gelencsér Tímea súlyos döntést hozott meg

Múlt vasárnap a Sztárban Sztár All Stars műsorában jelentették be, hogy visszatér a TV2 képernyőjére az Exatlon Hungary. A népszerű műsor ráadásul ismét az ikonikus párossal, Palik Lászlóval és Gelencsér Tímeával lesz látható.

2026-ban visszatér az Exatlon Hungary műsorába Gelencsér Tímea Fotó: Bánkúti Sándor

Az Exatlon Hungary-ban láthattuk először

A sport-reality első évadában versenyzőként tűnt fel Gelencsér Timi, amikor a Bajnokok csapatát erősítette. A következő évadban pedig már riporterként kérdezte az Exatlon Hungary versenyzőit. Utoljára öt éve láthatták a nézők, 2026-ban azonban a műsorral együtt Gelencsér Tímea is visszatér a TV2 képernyőjére, amit már nagyon vár.

„Amikor felhívtak és mondták, hogy az Exatlon Hungary miatt, a szívem azonnal igent mondott, az agyam viszont azt mondta, nem - mesélte Gelencsér Timi a Borsnak.

Mert most teljesen más élethelyzetben vagyok, mint amikor utoljára Dominikán voltam. Nem volt vőlegényem, nem volt kiskutyám, akire 0-24 órában én vigyázok, nem szerveztem az esküvőmet, nem újítottam fel házat. Annak idején simán leléptem hosszú hónapokra, de már teljesen más a helyzet. De elültették a bogarat a fülemben, eljátszottam a gondolattal, már nagyon húzott vissza a szívem! Pedig 2020-ban azt mondtam, én ide soha nem jövök vissza, öt hónapot voltunk akkor kint a covid miatt. Az idő persze megszépít mindent, szóval végül igent mondtam és már nagyon várom, hogy induljunk.

A gyönyörű influenszer azt is elárulta, hogy nagyon sok mindent köszönhet a TV2 műsorának.

Vőlegénye is vele tart

Gelencsér Timi kezét idén februárban kérte meg szerelme, Simon Mátyás. A gyönyörű műsorvezető természetesen megbeszélte párjával az újabb dominikai kalandot, aki ahogy mindenben, ebben is támogatja.