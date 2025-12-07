Érzelmek kavalkádja: íme a Sztárban Sztár All Stars döntőjének legjobb pillanatai - Galéria
Fotókon keresztül újra felidézheted!
A nézőknek a Sztárban Sztár All Stars 14. adása alatt sem lehetett okuk panaszra, hiszen a döntő során is elképesztő produkcióknak lehettek szem és fül tanúi.
Till Attila, ahogy megnyitotta a műsort, az valami fergeteges volt, majd jött Stohl András érzelmes vallomása is felejthetetlen volt. Bármelyiket is szeretnéd felidézni most megteheted galériánkon keresztül. Ehhez kattints a fotóra:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre