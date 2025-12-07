RETRO RÁDIÓ

Érzelmek kavalkádja: íme a Sztárban Sztár All Stars döntőjének legjobb pillanatai - Galéria

Fotókon keresztül újra felidézheted!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07.
Sztárban Sztár All Stars galéria döntő

A nézőknek a Sztárban Sztár All Stars 14. adása alatt sem lehetett okuk panaszra, hiszen a döntő során is elképesztő produkcióknak lehettek szem és fül tanúi.

IMG_0315
Fotó: Mediaworks

Till Attila, ahogy megnyitotta a műsort, az valami fergeteges volt, majd jött Stohl András érzelmes vallomása is felejthetetlen volt. Bármelyiket is szeretnéd felidézni most megteheted galériánkon keresztül. Ehhez kattints a fotóra:

Íme a Sztárban Sztár All Stars döntőjének legjobb pillanatai

fotótegnap, 23:10

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu