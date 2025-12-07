RETRO RÁDIÓ

Élő adásban vallotta be Stohl András: nem tudta levenni Dér Heniről a szemét

Nem kertelt, kimondta, amit gondol.

2025.12.07.
Már javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars döntője. A fináléban a versenyzők egy egyéni produkcióval és egy vendégelőadóval alkotott duettel lépnek színpadra.

Dér Heni legutóbb az utóbbival kezdte a finálét. Az énekesnő a versenyzőként az első évadot megnyert Bereczki Zoltán lépett színpadra, az Ajándék című számot adták elő. A zsűri a produkciót követően értékelt, Stohl András pedig ezalatt egy őszinte vallomást tett.

Hát akkor pedig most ez... De nem fog rosszul esni természetesen, ugye azt mondja Clau (Liptai Claudia), hogy csak téged lehet nézni vagy csak téged lehetett nézni, és most ott áll melletted valaki, aki az én figyelmemet végig elviszi...

- mondta Stohl András, aki hozzátette ott van fent a szíve csücske a színpadon, aki megint nagyon különleges volt a színpadon.

A dicsérő szavakon Dér Heni is meglepődött, aki azt hitte, hogy Stohl András mindvégig Bereczki Zoltánról beszél.

 

