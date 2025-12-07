Hatalmas ováció, konfettizápor: Till Attila beindította a Sztárban Sztár All Stars döntőjét
A finálé nyitánya is elképesztőre sikerült.
Elérkezett a vasárnap este, ami annyit jelent, hogy ismét jelentkezik a Sztárban Sztár All Stars. Ám idén utoljára, ugyanis a produkció elérkezett a döntőhöz.
A finálé nyitánya pedig ezúttal elképesztőre sikerült. Till Attila egy fergeteges produkcióval indította el a műsort. A műsorvezető az elődöntőhöz képest is tudta fokozni a hangulatot a stúdióban.
