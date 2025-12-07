RETRO RÁDIÓ

Hatalmas ováció, konfettizápor: Till Attila beindította a Sztárban Sztár All Stars döntőjét

A finálé nyitánya is elképesztőre sikerült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 19:35
Sztárban Sztár All Stars Till Attila nyitány döntő finálé

Elérkezett a vasárnap este, ami annyit jelent, hogy ismét jelentkezik a Sztárban Sztár All Stars. Ám idén utoljára, ugyanis a produkció elérkezett a döntőhöz.

_DAV1192
Fotó: Mediaworks

A finálé nyitánya pedig ezúttal elképesztőre sikerült. Till Attila egy fergeteges produkcióval indította el a műsort. A műsorvezető az elődöntőhöz képest is tudta fokozni a hangulatot a stúdióban.

 

