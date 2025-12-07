Lékai-Kiss Ramóna filmes karrierre vágyik: „Nem titok, hogy ez bakancslistás nálam”
A műsorvezető december 2-án ünnepelte 41. születésnapját. Lékai-Kiss Ramóna folyamatos pörgésben van, a nézők több műsorban is találkozhatnak vele a tévé képernyőjén, ő azonban igyekszik ügyelni a munka és a magánélet egyensúlyára.
Lékai-Kiss Ramóna a héten ünnepelte születésnapját, s bár elsőre úgy tűnhet, hogy folyamatosan a tévé stúdiójában tölti az idejét, tudatosan figyel rá, hogy munka-magánélet vonalon tartsa az egyensúlyt, ami láthatólag jól is működik náluk.
Lékai-Kiss Ramóna férjével majdnem mindenben megtalálja a harmóniát
A műsorvezető sűrű évet tudhat a háta mögött, hiszen láthattuk őt a Password - A jelszó című gamershow-ban háziasszonyként, A Nagy Duett-ben versenyzőként és nyertesként, a Lakásvadászokban műsorvezetőként, a Sztárban Sztár All Stars-ban zsűritagként, illetve online a TV2 Titok Ramónával című podcastben szintén háziasszonyként. Rami elégedett azzal, amit csinálhat, imádja is, mindemellett azért vannak olyan napok, amikor azért ki tud magának szakítani némi szabadidőt is. „A szülinapomat természetesen a családommal töltöttem, hosszú évek óta tulajdonképpen már nem is szülinapot, hanem szülihetet tartok, egész héten ünnepelek” – kezdte nevetve, majd hozzátette: a délutáni és esti idősáv amúgy is mindig a családjáé.
Igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy amennyit csak lehet, otthon tudjak lenni velük. Vannak persze külön elfoglaltságaim is, például esti rendezvények, előadások, de a férjemmel nagyon jól kiegészítjük egymást, általában mindig előre kilogisztikázzuk, hogyan fog felépülni az adott hét.
Bár az év vége náluk is sűrű időszak, Ramóna szerint az ő esetében ez jól kézben tartható.
Sokat dolgozom, de szerintem nem többet, mint bárki más, csak a mi munkánk abból a szempontból látványosabb, hogy az elkészült műsorokat a nézők sokszor párhuzamosan láthatják a képernyőn, ettől aztán úgy tűnik, hogy mindenhol ott vagyok. Élőben jelenleg viszont csak a Sztárban Sztár All Stars fut, a többi műsor felvételről, ezeket év közben vesszük fel.
A csinos műsorvezető sokszor számot vet, hogy hol tart az életében és merre szeretne tovább menni, bár folyamatosan kap egyfajta visszajelzést.
A mi munkánknak pont az a célja, hogy a nézők jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak, nevessenek, vagy sírjanak; a lényeg, hogy érzelmeket váltsunk ki belőlük. Ezáltal jóval több visszacsatolást kapunk más munkákhoz képest. Ebből a szempontból tényleg minden nap azt érezhetjük, hogy letettünk valamit az asztalra, ami egy nagyon hálás dolog. Ugyanakkor mindig van hova fejlődni és tanulni, én soha semmit nem veszek félvállról. Hiába van már rutinom benne, minden műsoromra nagyon sokat készülök.
Hamarosan érkeznek majd újdonságok és meglepetések, amelyekről Ramóna még nem beszélhetett, azt azonban bevallotta, hogy van még valami, amit nagyon szeretne elérni.
Bár már volt szerencsém nagy játékfilmben szerepelni, de még mindig nagy vágyam, hogy ez teljesülhessen újra, nem titok, hogy ez bakancslistás nálam.
Decemberi extrák, egy kicsit másképp
Lékai-Kiss Ramóna családjában egyébként nem csak az év végi ünnepek kapnak nagy hangsúlyt, hiszen nagynénje és húga is ugyanazon a napon, december 2-án ünneplik születésnapjukat. „A húgommal napra pontosan tíz év van közöttünk, ilyenkor nagy családi összejövetel keretein belül köszöntjük fel egymást.” Rami kifejezetten fontosnak tartja az ünnepeket, mint mondja, mindenki születés- és névnapjára szeret nagyon felkészülni és előre szervezni, szerinte ugyanis kellenek az olyan napok, amik csak az adott személyről szólnak. A nagy napot így ő is otthon töltötte a kisfiával és férjével.
Tudom, nem mindenki tartja ennyire, de olyan jó ezeket a napokat kiemelni a többi közül. Amióta Noé megszületett, az ő szülinapjára is óriási hangsúlyt fektetünk, már most is téma otthon, hogy mi lesz majd, hiszen ő januári. Az enyémet is szereti egyébként, nagyon készült, rajzolt nekem már reggel és énekeltek is, jó dolog ennyire szorosra zárni a családdal.
S hogy mi a helyzet az életkorral? Saját bevallása szerint még mindig nem tudatosította magában a számokat, a minap még egy kedves, humoros videóval is meglepte követőit.
Nekem még a negyven sem esett le igazán, néha elgondolkodom, hogy ez tényleg velem történik-e, mert fejben és lélekben még mindig harmincasnak érzem magam. Az már inkább fura, hogy néhány év múlva a következő kerek évforduló már ötössel fog kezdődni, de ezen nem agyalok, inkább csak megmosolyogtat. Igyekszem egészségesen élni és a testemet becsapva azt érezni, hogy még nem tartunk ennyinél.
