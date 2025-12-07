Lékai-Kiss Ramóna filmes karrierre vágyik: „Nem titok, hogy ez bakancslistás nálam”

Lékai-Kiss Ramóna a héten ünnepelte születésnapját, s bár elsőre úgy tűnhet, hogy folyamatosan a tévé stúdiójában tölti az idejét, tudatosan figyel rá, hogy munka-magánélet vonalon tartsa az egyensúlyt, ami láthatólag jól is működik náluk.

Lékai-Kiss Ramóna műsorai nagy népszerűségnek örvendenek, a Sztárban Sztár All Stars-ban például zsűrizik (Fotó: Mediaworks)

Lékai-Kiss Ramóna férjével majdnem mindenben megtalálja a harmóniát

A műsorvezető sűrű évet tudhat a háta mögött, hiszen láthattuk őt a Password - A jelszó című gamershow-ban háziasszonyként, A Nagy Duett-ben versenyzőként és nyertesként, a Lakásvadászokban műsorvezetőként, a Sztárban Sztár All Stars-ban zsűritagként, illetve online a TV2 Titok Ramónával című podcastben szintén háziasszonyként. Rami elégedett azzal, amit csinálhat, imádja is, mindemellett azért vannak olyan napok, amikor azért ki tud magának szakítani némi szabadidőt is. „A szülinapomat természetesen a családommal töltöttem, hosszú évek óta tulajdonképpen már nem is szülinapot, hanem szülihetet tartok, egész héten ünnepelek” – kezdte nevetve, majd hozzátette: a délutáni és esti idősáv amúgy is mindig a családjáé.

Igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy amennyit csak lehet, otthon tudjak lenni velük. Vannak persze külön elfoglaltságaim is, például esti rendezvények, előadások, de a férjemmel nagyon jól kiegészítjük egymást, általában mindig előre kilogisztikázzuk, hogyan fog felépülni az adott hét.

Bár az év vége náluk is sűrű időszak, Ramóna szerint az ő esetében ez jól kézben tartható.

Sokat dolgozom, de szerintem nem többet, mint bárki más, csak a mi munkánk abból a szempontból látványosabb, hogy az elkészült műsorokat a nézők sokszor párhuzamosan láthatják a képernyőn, ettől aztán úgy tűnik, hogy mindenhol ott vagyok. Élőben jelenleg viszont csak a Sztárban Sztár All Stars fut, a többi műsor felvételről, ezeket év közben vesszük fel.

A csinos műsorvezető sokszor számot vet, hogy hol tart az életében és merre szeretne tovább menni, bár folyamatosan kap egyfajta visszajelzést.

A mi munkánknak pont az a célja, hogy a nézők jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak, nevessenek, vagy sírjanak; a lényeg, hogy érzelmeket váltsunk ki belőlük. Ezáltal jóval több visszacsatolást kapunk más munkákhoz képest. Ebből a szempontból tényleg minden nap azt érezhetjük, hogy letettünk valamit az asztalra, ami egy nagyon hálás dolog. Ugyanakkor mindig van hova fejlődni és tanulni, én soha semmit nem veszek félvállról. Hiába van már rutinom benne, minden műsoromra nagyon sokat készülök.

Hamarosan érkeznek majd újdonságok és meglepetések, amelyekről Ramóna még nem beszélhetett, azt azonban bevallotta, hogy van még valami, amit nagyon szeretne elérni.