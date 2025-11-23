RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Lékai-Kiss Ramóna: ezt várja a ma esti Sztárban Sztár All Starstól

Immár a 12. adással tér vissza az ország legnagyobb házibulija. A Sztárban Sztár All Stars egyik zsűrijét a Bors újságírója faggatta a kezdés előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Lékai-Kiss Ramóna zsűri Sztárban Sztár All Stars nyilatkozat

Vasárnap este már a 12. adással tér vissza a tévé képernyőjére az ország legnagyobb házibulija, a Sztárban Sztár All Stars. A kezdés előtt a Bors újságírója beszélgetett az egyik zsűrivel, Lékai-Kiss Ramónával arról, mit vár a ma estétől, illetve melyik versenyzőt várja a leginkább.

Megszólalt a Sztárban Sztár All Stars előtt Lékai-Kiss Ramóna / Fotó:  Metropol

Ezt várja a ma esti Sztárban Sztár All Starstól Lékai-Kiss Ramóna

Zsűriként mind az öt versenyzőt várom a színpadra. A ma estétől, bármi is történik, most már olyan brutál jó, - eddig is jó előadók voltak, de most tényleg az az öt versenyző van itt, aki a leginkább meg tudja formálni az adott karaktereket

- árulta el Rami, hozzátéve, bárkitől búcsúznak ma este, biztosan dráma lesz, mivel most már mindenki nyerni akar, ennek érdekében pedig gőzerővel dolgozik, ráadásul közeleg a karácsony is, amikor mindenki érzékenyebb. Ezután elárulta, hogy, bár teljes mértékben elismeri a férfi versenyzők érdemeit, eddig csak egyetlen női győztes volt, így elsősorban Nótár Marynek vagy Dér Heninek drukkol.

 

 

