Ledobta a felsőt: így szexizik Demi Lovato – Dögös fotó
Elképesztő formában van a 33 éves énekesnő-színésznő. Százezrek kedvelik Demi Lovato friss fotóit.
A Jégvarázs című mesefilm slágerét eléneklő Demi Lovato büszkén osztotta meg a szexibbnél szexibb képeit 2025-ből. A fotósorozat leginkább olyan képeket tartalmazott, amelyeket eddig nem láthattunk és bevalljuk, kicsit mi is zavarba jöttünk tőlük.
Demi Lovato rendhagyó módon búcsúztatta 2025-öt – forró képeket posztolt
A sztár közösségi oldalán frissen közzétett képei enyhén szólva elég bevállalósak – köztük a 11. fotó, ahol két szívecske takarja csak a mellbimbóit és a 16., ahol egyszerűen csak ledobta a felsőjét és monokinizik.
Demi Lovato a forró fotósorozattal köszöntötte az új évet, egyben megmutatva több mint 20 kilós fogyásának eredményét. A Sorry To Myself című sláger előadója Instagram-fotóválogatása több olyan képet is tartalmazott, amelyeken bikiniben mutatta meg magát.
A rajongók áradoztak Demi Lovato bikinis fotói láttán.
A legdögösebb
– írta egy kommentelő.
A valaha volt legszexibb
– tette hozzá egy másik.
Gyönyörű
– írta valaki más.
Demi Lovato 2025 során többször is megmutatta mesés alakját, ami miatt a rajongók azt gyanították, hogy csatlakozott a hollywoodi Ozempic-trendhez. Az énekesnő ugyanakkor erősítette meg a pletykát, hogy fogyókúrás gyógyszereket használt volna a bámulatos alakja elérése érdekében.
