Ledobta a felsőt: így szexizik Demi Lovato – Dögös fotó

Elképesztő formában van a 33 éves énekesnő-színésznő. Százezrek kedvelik Demi Lovato friss fotóit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 13:00
Demi Lovato monokini szexi

A Jégvarázs című mesefilm slágerét eléneklő Demi Lovato büszkén osztotta meg a szexibbnél szexibb képeit 2025-ből. A fotósorozat leginkább olyan képeket tartalmazott, amelyeket eddig nem láthattunk és bevalljuk, kicsit mi is zavarba jöttünk tőlük.

Vadító fotókon látható hatalmas fogyása után Demi Lovato
Vadító fotókon látható hatalmas fogyása után Demi Lovato (Fotó: AFP)

Demi Lovato rendhagyó módon búcsúztatta 2025-öt – forró képeket posztolt

A sztár közösségi oldalán frissen közzétett képei enyhén szólva elég bevállalósak – köztük a 11. fotó, ahol két szívecske takarja csak a mellbimbóit és a 16., ahol egyszerűen csak ledobta a felsőjét és monokinizik.

Demi Lovato a forró fotósorozattal köszöntötte az új évet, egyben megmutatva több mint 20 kilós fogyásának eredményét. A Sorry To Myself című sláger előadója Instagram-fotóválogatása több olyan képet is tartalmazott, amelyeken bikiniben mutatta meg magát.

A rajongók áradoztak Demi Lovato bikinis fotói láttán.

A legdögösebb

– írta egy kommentelő.

A valaha volt legszexibb

– tette hozzá egy másik.

Gyönyörű

– írta valaki más.

Demi Lovato 2025 során többször is megmutatta mesés alakját, ami miatt a rajongók azt gyanították, hogy csatlakozott a hollywoodi Ozempic-trendhez. Az énekesnő ugyanakkor erősítette meg a pletykát, hogy fogyókúrás gyógyszereket használt volna a bámulatos alakja elérése érdekében.

 

