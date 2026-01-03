Ledobta a felsőt: így szexizik Demi Lovato – Dögös fotó

A Jégvarázs című mesefilm slágerét eléneklő Demi Lovato büszkén osztotta meg a szexibbnél szexibb képeit 2025-ből. A fotósorozat leginkább olyan képeket tartalmazott, amelyeket eddig nem láthattunk és bevalljuk, kicsit mi is zavarba jöttünk tőlük.

Vadító fotókon látható hatalmas fogyása után Demi Lovato (Fotó: AFP)

Demi Lovato rendhagyó módon búcsúztatta 2025-öt – forró képeket posztolt

A sztár közösségi oldalán frissen közzétett képei enyhén szólva elég bevállalósak – köztük a 11. fotó, ahol két szívecske takarja csak a mellbimbóit és a 16., ahol egyszerűen csak ledobta a felsőjét és monokinizik.

Demi Lovato a forró fotósorozattal köszöntötte az új évet, egyben megmutatva több mint 20 kilós fogyásának eredményét. A Sorry To Myself című sláger előadója Instagram-fotóválogatása több olyan képet is tartalmazott, amelyeken bikiniben mutatta meg magát.

A rajongók áradoztak Demi Lovato bikinis fotói láttán.

A legdögösebb

– írta egy kommentelő.

A valaha volt legszexibb

– tette hozzá egy másik.

Gyönyörű

– írta valaki más.

Demi Lovato 2025 során többször is megmutatta mesés alakját, ami miatt a rajongók azt gyanították, hogy csatlakozott a hollywoodi Ozempic-trendhez. Az énekesnő ugyanakkor erősítette meg a pletykát, hogy fogyókúrás gyógyszereket használt volna a bámulatos alakja elérése érdekében.