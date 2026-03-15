Magára talált a Fradi kincse, Lisztes Krisztián újra nagy formában

Majd négy hónapos kihagyás után újra megérezte a gólszerzés ízét hivatalos mérkőzésen a Fradi ifjú tehetsége, aki kölcsönbe érkezett még tavaly ősszel az Eintracht Frankfurttól. A zöld-fehérek második csapatában pályára lépett ifjabb Lisztes Krisztián, és bizonyította, nem felejtette el, mi egy jó csatár dolga. Még a találkozó elején duplázott, és a találataival végül simán győzött 3-0-ra az FTC II a dombóváriak otthonában – jelentette a Magyar Nemzet.

Ifjabb Lisztes Krisztián két perc alatt duplázott a Fradi második csapatában Fotó: fradi.hu

A Fradi tehetsége 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt nagy reményekkel a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám a német klub első csapatában nem tudott bemutatkozni a folyamatos sérülései miatt, majd tavaly nyáron kölcsönben visszatért a Ferencvároshoz egy év után. Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája ebben az idényben tovább folytatódott, alig tudott bekerülni az első csapat keretébe, ugyanis újra és újra lesérült.

Egyre inkább belelendül Lisztes Krisztián

Most úgy néz ki, hogy Lisztes problémái kezdenek megoldódni, és az FTC második csapatában fokozatosan nyeri vissza a formáját. Az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő FTC II a 20. fordulóban a még nyeretlen és három ponttal sereghajtó Dombóvár otthonában lépett pályára, és a csapatban ott volt Lisztes Krisztián is, aki az elmúlt időszakban igencsak kevés játéklehetőséghez jutott a sérülései miatt:

októberben 27 percet a Békéscsaba elleni (4-0) Magyar Kupa-mérkőzésen,

tavaly novemberben hét percet játszott az MTK ellen (4-1) az NB I-ben,

március 1-én a paksiak tartalékcsapata ellen játszott 34 percet (3-1)

március 8-án az Érd ellen már egy teljes félidőt (0-1).

A dombóváriak otthonában Lisztes nemcsak játszott, hanem a 9. és a 10. percben is betalált, így gyorsan 2-0-s előnyre tettek szert a zöld-fehérek, és erre a második félidőben még Lukács Leon rátett még egy találatot, így alakult ki a háromgólos Fradi-siker, amivel a csapat megerősítette ötödik helyét a tabellán. A 20 éves támadó ezúttal már végigjátszotta a találkozót, és csak idő kérdése, mikor kerülhet vissza a Robbie Keane által irányított nagy csapathoz.