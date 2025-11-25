RETRO RÁDIÓ

Szerelmével vigasztalódik a sérült Lisztes Krisztián

Tombol a szerelem a Fradi ifjú csillaga és szíve választottja között. Lisztes Krisztián a párjával tölti az idejét a sérülése alatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25.
Lisztes Krisztián Fradi szerelem modell

Az utóbbi időszakban sérülésekkel bajlódó Lisztes Krisztiánnak nem sok oka akadt az örömre a futballpályán. Úgy tűnik azonban, hogy a magánélete kárpótolja a nehézségekért, hiszen a közösségi médiában közzétett bejegyzések alapján csak úgy izzik a szerelem a Fradi fiatal tehetsége és modell párja, Jócsák Bea között.

Lisztes Krisztián a Frankfurttól került kölcsönbe a Fradihoz
Lisztes Krisztián a Frankfurttól került kölcsönbe a Fradihoz Fotó: Laszlo Szirtesi

Lisztes és a gyönyörű influenszer kapcsolatát eleinte titok övezte, ám szeptemberben a közös, nyaralásról készült fotók végleg eloszlatták a találgatásokat. Ezúttal Ausztria egyik legelbűvölőbb városából, Salzburgból jelentkezett a szerelmespár, és nem fér kétség hozzá, hogy szerelem továbbra is változatlan intenzitással lángol.

Lisztes Krisztián rendkívül peches

A 20 éves korosztályos válogatott labdarúgó az előző szezonban közel tíz hónapot hagyott ki izomproblémák miatt. November 13-án az U21-es nemzeti csapat színeiben betalált Feröer ellen, de a gólt követően combfájdalom miatt le kellett cserélni, és azóta nem lépett pályára. A magánéletében szerencsésebbnek alakulnak a dolgai, hiszen kedvese nem mindennapi szépség.

 

