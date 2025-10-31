Góllal búcsúzott Lisztes Krisztián, dönteni kell róla a Fradiban

Megtörtént a nagy áttörés, ifjabb Lisztes Krisztián 13 hónap után újra tétmeccsen lépett pályára. A Frankfurt támadója idén nyáron kölcsönbe tért haza a Ferencvárosba, de sokáig kérdéses volt, mikor láthatjuk játszani. Sok kihagyás és sérülés miatt nagy volt a lemaradása, de szakvezetés türelmes volt vele. Robbie Keane vezetőedző végül szerdán, a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsen csereként küldte őt pályára. Bátran, nagy akarattal focizott, ekkora szünet után mindenki elégedett volt vele. Már csak az a kérdés, az NB I-be is visszatérhet-e. Szombaton, az MTK elleni hazai bajnokin (20.00, Tv: M4 Sport) ezt is megtudhatjuk.

Lisztes Krisztián végre újra meccset játszhatott Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Talán már kevesen emlékeznek rá, de annak idején Lisztes Krisztián góllal búcsúzott a Ferencvárostól. 2024 májusában a szezonzáró Újpest ellen 2-0-ra megnyert meccsen büntetőből volt eredményes. Dönteni kell róla, hiszen továbbra sincs 100 százalékos állapotban, de abban bízik, hogy kezdőként vagy csereként ott lehet a pályán.

Egy egészséges drukk volt bennem, nem kerültek el a sérülések, szóval nagyon boldog vagyok, hogy végre játéklehetőséghez tudtam jutni, és felépültem. Egy ilyen hosszú sérülést azért nem lehet öt perc alatt magam mögött hagyni, úgyhogy dolgoznom kell nagyon sokat, hogy visszajöjjön a kondim, és ez nem lesz könnyű. Szerintem látszódott a meccsen is, hogy küszködtem magammal nagyon, de reméljük, hogy hamarosan orvosoljuk ezt. Nagyon jól esett a fogadtatás, de a Ferencvárosba mindig haza jön az ember, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés

- nyilatkozta az Origónak a kupameccs után Lisztes Krisztián

Jöhetnek az újabb gólok Lisztes Krisztiántól

A Fradi-ikon Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán, 18. születésnapja előtt robbant be a Fradiba, akkor kilenc bajnokin öt gólt szerzett. A 2023/24-es kiírásban 20 meccsen jutott nyolc találatig az NB I-ben, ahonnan kétszeres bajnokként igazolt Németországba.

Lisztes Krisztián ezidáig utolsó NB I-es meccse és gólja a Fradiban