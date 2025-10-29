RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane kemény volt a Fradi játékosaival, ez lett belőle

Nem okozott gondot a Ferencváros számára az NB II-es ellenfél a Magyar Kupában. A Fradi-Békéscsaba meccs előtt Robbie Keane hatott a játékosaira.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 21:50
Ferencváros siker Békéscsaba

Két és fél hónap után nyert hazai pályán tétmeccset a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték a Fradi-Békéscsaba meccset, s 4-0-s sikerrel ők jutottak a nyolcaddöntőbe a Magyar Kupában.

Sima hazai továbbjutás a Fradi-Békéscsaba meccsen
Sima hazai továbbjutás a Fradi-Békéscsaba meccsen Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A vasárnapi, ZTE elleni vereség után nagyon felhúzta magát Robbie Keane. A Fradi vezetőedzője a hazai vereség után nem kímélte a focistáit:

Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment. Most várom a választ, a profi teljesítményt

- mondta a kupameccs előtt a tréner, aki már a szünetben 3-0-s előnynek örülhetett.

Lisztes Krisztián visszatért a Fradi-Békéscsaba meccsen

A találkozón 13 hónap után játszhatott tétmeccset Lisztes Krisztián. A Frankfurtból kölcsönből hazatérő támadót a 63. percben cserélte be az edzője.

