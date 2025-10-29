Fradi-Békéscsaba: Détári Lajos balhézott a kupában a kiesés után

Két és fél hónapja nem nyert odahaza tétmeccset a Ferencváros focicsapata. A gárda legutóbb augusztus 12-én a bolgár Ludogorecet verte 3-0-ra a Groupama Arénában, azóta az NB I mellett a BL-selejtezőben és az Európa-liga főtáblán sem tudott nyerni hazai pályán a csapat. Szerdán a Magyar Kupában Fradi-Békéscsaba meccset rendeznek (20.00, Tv: M4 Sport), a vendég lila-fehérek az elmúlt években kétszer is kiütötték esélyesebb riválisukat. Az egyik ilyen alkalommal a Ferencvárost irányító Détári Lajos okozott a nyilatkozatával botrányt.

Détári Lajos és a chilei játékvezető a Fradi-Békéscsaba Magyar Kupa-meccs után Fotó: Németh Ferenc

2011 decemberében Détári Lajos volt a Ferencváros vezetőedzője, amikor a másodosztályú Békéscsaba 2-2-es döntetlent ért el a Ferencváros otthonában, s az első meccsen elért 0-0 után idegenben lőtt gólokkal továbbjutott a sorozatban. Az egykori világválogatott focista akkor a játékvezetőt kritizálta a lefújás után.

Détári kiakadt a bíróra a Fradi-Békéscsaba után

A szakember azt nehezményezte, hogy a mérkőzésre Chiléből érkező játékvezető, aki ráadásul szerinte engedte a durva játékot.

Becsületesen dolgoztunk egész héten, mint mindig. Mi tükörbe tudunk nézni, remélem, mindenki meg tudja ezt tenni. Nem tudom, mások, hogy látják ezt a mérkőzést, de ez valami pankráció volt. Ezért nem biztos, hogy Chiléből ide kell hozni ilyen játékvezetőket. Körülbelül hat kiállí­tásnak kellett volna lenni. Ez most már a tizedik mérkőzésünk volt az Üllői úton, amelyen szétrúgtak minket, és a játékvezető nem tesz ellene semmit. Felháborí­tó!

- mondta a kiesés után Détári.

Íme Détári Lajos kifakadása:

Kivédte a kapus a Fradi szemét

2019 decemberében Békéscsabán egy meccsen dőlt el a továbbjutás a sorsa. A hazaiak akkor 2-0-ra nyertek, a meccs legjobbja Uram János csabai kapus volt.