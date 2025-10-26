"Ez szégyenletes" - nem csak az osztrák határnál büntették a Fradit
Óriási pofont kapott az Európában szárnyaló Ferencváros. A Fradi-ZTE NB I-es meccset meglepetésre a sereghajtó vendégek nyerték 2-1-re.
Sorozatban negyedik hazai bajnokiján nem tudott nyerni a Ferencváros. Sőt, a Fradi-ZTE meccsen az előzetesen sereghajtó egerszegiek 2-1-re győztek hatalmas meglepetésre. Robbie Keane együttese augusztus 2-án, a Kazincbarcika ellen tudott egyedül bajnokit nyerni a szezonban a Groupama Arénában. Azóta a ZTE mellett a Puskás Akadémia távozott innen három ponttal, a Diósgyőr és a Paks döntetlennel.
Az Európa-ligában hetek óta parádézó zöld-fehérek az NB I-ben októberben nem tudtak nyerni meccset.
Szégyenletes teljesítményt nyújtottunk, ez vállalhatatlan, amit kitettünk a pályára
- mondta Ötvös Bence, a Ferencváros középpályása.
Tényleg nem lehetett ráismerni a magyar bajnokra. A gárda három napja úgy nyert 3-2-re Salzburgban Európa-ligameccset, hogy elveszítette szurkolóit, akiknek a vonatát nem engedték be az osztrák határon. Most ott voltak a stadionban a drukkerek, a siker elmaradt.
Így néz ki a tabella a Fradi-ZTE után
Vereségével a Ferencváros lecsúszott az 5. helyre a tabellán, míg a ZTE elmozdult a kiesőhelyről, s a 10.
