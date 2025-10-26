RETRO RÁDIÓ

"Ez szégyenletes" - nem csak az osztrák határnál büntették a Fradit

Óriási pofont kapott az Európában szárnyaló Ferencváros. A Fradi-ZTE NB I-es meccset meglepetésre a sereghajtó vendégek nyerték 2-1-re.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 19:56
Fradi meccsen ZTE

Sorozatban negyedik hazai bajnokiján nem tudott nyerni a Ferencváros. Sőt, a Fradi-ZTE meccsen az előzetesen sereghajtó egerszegiek 2-1-re győztek hatalmas meglepetésre. Robbie Keane együttese augusztus 2-án, a Kazincbarcika ellen tudott egyedül bajnokit nyerni a szezonban a Groupama Arénában. Azóta a ZTE mellett a Puskás Akadémia távozott innen három ponttal, a Diósgyőr és a Paks döntetlennel.

Meglepetés a Fradi-ZTE meccsen
Meglepetés a Fradi-ZTE meccsen / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az Európa-ligában hetek óta parádézó zöld-fehérek az NB I-ben októberben nem tudtak nyerni meccset.

Szégyenletes teljesítményt nyújtottunk, ez vállalhatatlan, amit kitettünk a pályára

- mondta Ötvös Bence, a Ferencváros középpályása.

Tényleg nem lehetett ráismerni a magyar bajnokra. A gárda három napja úgy nyert 3-2-re Salzburgban Európa-ligameccset, hogy elveszítette szurkolóit, akiknek a vonatát nem engedték be az osztrák határon. Most ott voltak a stadionban a drukkerek, a siker elmaradt.

Így néz ki a tabella a Fradi-ZTE után

Vereségével a Ferencváros lecsúszott az 5. helyre a tabellán, míg a ZTE elmozdult a kiesőhelyről, s a 10. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
