Felháborító és botrányos, amit a fradistákkal csinálnak az osztrákok
Nem engedték be Ausztriába a magyar szurkolókat szállító vonatot. Botrány a Salzburg–FTC El-meccs előtt.
Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, ami a magyar szurkolókkal történik a csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt (18:45, tv: M4 Sport). Az Origo azt írja, az osztrák hatóságok nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit szállító különvonatot.
A portál információi szerint a különvonat órákon át vesztegelt Hegyeshalomnál, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. Ezt a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette közösségi oldalán.
A biztonsági kockázatot állítólag az jelentette, hogy a vonaton többen pirotechnikát használtak Tatabányánál és Győrnél.
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!
– fogalmazott Szijjártó Péter.
