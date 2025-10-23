RETRO RÁDIÓ

Felháborító és botrányos, amit a fradistákkal csinálnak az osztrákok

Nem engedték be Ausztriába a magyar szurkolókat szállító vonatot. Botrány a Salzburg–FTC El-meccs előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 16:15
Módosítva: 2025.10.23. 18:12
Fradi európa-liga salzburg

Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, ami a magyar szurkolókkal történik a csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt (18:45, tv: M4 Sport). Az Origo azt írja, az osztrák hatóságok nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit szállító különvonatot.

Salzburg-FTC: szurkolók
Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, ami a magyar szurkolókkal történik a csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt (Képünk illusztráció) Fotó: Szabó Miklós

A portál információi szerint a különvonat órákon át vesztegelt Hegyeshalomnál, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. Ezt a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette közösségi oldalán.

A biztonsági kockázatot állítólag az jelentette, hogy a vonaton többen pirotechnikát használtak Tatabányánál és Győrnél.

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

– fogalmazott Szijjártó Péter. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
