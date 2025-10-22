RETRO RÁDIÓ

10 évet játszott ott: Az osztrákoknak megvan a véleményük Varga Barnabásról

A magyar válogatott játékos 2010 és 2020 között Ausztriában játszott. Varga Barnabásról írnak az osztrákok a Salzburg-FTC El-meccs előtt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.22. 09:00
Varga Barnabás salzburg FTC

Az Újpest elleni 1-1-es bajnoki derbin ismét fejjel volt eredményes a Fradi csatára, Varga Barnabás. A magyar válogatott játékos teljesítménye mellett az osztrákok sem tudtak elmenni szó nélkül a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzés (18:45, tv: M4 Sport) előtt.

Salzburg-FTC: Varga Barnabás
Varga Barnabásról írnak az osztrákok a Salzburg-FTC meccs előtt Fotó: Laszlo Szirtesi

Öt tény a Ferencvárosról – így hangolódik a salzburgiak hivatalos oldala a csütörtöki El-találkozóra. Az osztrákok kiemelik a zöld-fehérek 36 bajnoki címét, amivel országos rekorderek. 

Varga Barnabásról írnak a Salzburg-FTC meccs előtt

Kitérnek arra is, hogy a klub a budapesti Ferencváros kerület után kapta a nevét, ahol 1899-ben alapították. Érdekességként azt is hozzáteszik, hogy az FTC jégkorongosai is Salzburgba látogatnak a többnemzetiségű ICE Hockey League keretein belül. Majd visszatérnek a focira, egészen konkrétan Varga Barnabásra:

Kire érdemes figyelni? Valószínűleg Varga Barnabásra! A góllövő ebben a szezonban fényesen tündököl, 17 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett. A 30 éves magyar játékos öt évvel ezelőttig Ausztriában játszott – először a Mattersburgnál, majd az SV Lafnitznál

A Salzburg honlapja egy másik Fradi játékost is kiemelt. Különösen várják, hogy újra láthassák korábbi játékosukat, Naby Keitát.

Ír legenda a kispadon

– folytatódik a cikk, amely Robbie Keane-nel kapcsolatban megjegyzi, hogy a vezetőedző arról volt híres labdarúgóként, hogy rendkívül gólveszélyes.

Január elején vette át a Fradi irányítását, és néhány hónappal később már magyar bajnoki címet ünnepelt. Irányítása alatt a Ferencváros általában a 3-5-2-es felállás egy változatát játssza

A házigazdák azt is megemlítik, hogy a Ferencvárosnak 2021-ben, rövid ideig osztrák vezetőedzője volt Peter Stöger személyében. Végül pedig megemlékeznek az FTC történelmi mélypontjáról, amikor a 2006/07-es szezon kezdete előtt a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy a klubot pénzügyi szabálytalanságok miatt kizárja az élvonalból.

Meddig jut a Fradi?

