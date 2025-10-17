RETRO RÁDIÓ

Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk

Nagy az öröm. Rengetegen gratulálnak a Fradi magyar válogatott támadójának, Varga Barnabásnak.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.17. 18:15
Varga Barnabás világelit Fradi

Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.

Varga Barnabás
A világelitben Varga Barnabás fejjátéka Fotó: Mediaworks

Varga Barnabás a világelitbe került

Varga klubja, a Fradi számolt be arról, hogy a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) az Impect adatelemző céggel együttműködve nyolc játékelemre lebontva készített egy 100 pont alapú teljesítményindexet. A válogatott támadó pedig a világelitbe került fejjátékával.

A kimutatás a focisták bajnoki mérkőzésein nyújtott teljesítményét vizsgálta az elmúlt hat hónapban. A támadó fejjáték kategóriában Varga Barnabás az előkelő 4. helyen végzett, 97.9 pontjával csupán hárman előzik meg.

  1. Erling Haaland (Manchester City)
  2. José Manuel López (Palmeiras)
  3. Ronaldo Martínez (Platense)
  4. Varga Barnabás (Ferencváros)

A Fradi támadója ezzel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint a spanyol Atlético Madridot erősítő Alexander Sörloth vagy a fejjátékáról elhíresült pamplnai Ante Budimir – írja a fradi.hu.

A vizsgált területek között szerepelt még egyébként a fejjátékos védekezés, a földi védekezés, a védekezésből induló labdakihozatal, a játékszervezés, a cselezés, a helyzetkihasználás és a befejezések is.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu