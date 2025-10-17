Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk

Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.

A világelitben Varga Barnabás fejjátéka Fotó: Mediaworks

Varga Barnabás a világelitbe került

Varga klubja, a Fradi számolt be arról, hogy a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) az Impect adatelemző céggel együttműködve nyolc játékelemre lebontva készített egy 100 pont alapú teljesítményindexet. A válogatott támadó pedig a világelitbe került fejjátékával.

A kimutatás a focisták bajnoki mérkőzésein nyújtott teljesítményét vizsgálta az elmúlt hat hónapban. A támadó fejjáték kategóriában Varga Barnabás az előkelő 4. helyen végzett, 97.9 pontjával csupán hárman előzik meg.

Erling Haaland (Manchester City) José Manuel López (Palmeiras) Ronaldo Martínez (Platense) Varga Barnabás (Ferencváros)

A Fradi támadója ezzel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint a spanyol Atlético Madridot erősítő Alexander Sörloth vagy a fejjátékáról elhíresült pamplnai Ante Budimir – írja a fradi.hu.

A vizsgált területek között szerepelt még egyébként a fejjátékos védekezés, a földi védekezés, a védekezésből induló labdakihozatal, a játékszervezés, a cselezés, a helyzetkihasználás és a befejezések is.