Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk
Nagy az öröm. Rengetegen gratulálnak a Fradi magyar válogatott támadójának, Varga Barnabásnak.
Nem akármilyen hírt közölt válogatott csatáráról, Varga Barnabásról a Ferencváros. Mint ismert, a 30 éves támadó kedden még Portugáliában lépett pályára a nemzeti csapatban világbajnoki selejtezőn, majd a 2-2-es mérkőzés helyszínéről hazaérve nagy elismerésben részesült.
Varga Barnabás a világelitbe került
Varga klubja, a Fradi számolt be arról, hogy a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) az Impect adatelemző céggel együttműködve nyolc játékelemre lebontva készített egy 100 pont alapú teljesítményindexet. A válogatott támadó pedig a világelitbe került fejjátékával.
A kimutatás a focisták bajnoki mérkőzésein nyújtott teljesítményét vizsgálta az elmúlt hat hónapban. A támadó fejjáték kategóriában Varga Barnabás az előkelő 4. helyen végzett, 97.9 pontjával csupán hárman előzik meg.
- Erling Haaland (Manchester City)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Ronaldo Martínez (Platense)
- Varga Barnabás (Ferencváros)
A Fradi támadója ezzel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint a spanyol Atlético Madridot erősítő Alexander Sörloth vagy a fejjátékáról elhíresült pamplnai Ante Budimir – írja a fradi.hu.
A vizsgált területek között szerepelt még egyébként a fejjátékos védekezés, a földi védekezés, a védekezésből induló labdakihozatal, a játékszervezés, a cselezés, a helyzetkihasználás és a befejezések is.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre