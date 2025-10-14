Családja könyörög a fradisták kedvencének, azonnal fejezze be

Nagy nyomást gyakorol a családja a Fradi-szurkolók egykori kedvencére. A brazil Isael da Silva Barbosa 2019 februárja és 2021 júniusa között három bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, szerepelt a Bajnokok Ligája, és az Európa-liga főtábláján is. 64 bajnokin 14 gólt szerzett, látványos cselei és passzai miatt hamar a fradisták kedvence lett. A 37 éves játékos jelenleg a brazil Noroeste csapatát erősíti, most viszont kapott egy ajánlatot Szaúd-Arábiából, de a felesége és a gyerekei azt akarják, hogy inkább fejezze be a focit.

Isaelre nagy nyomást gyakorol a családja (Fotó: Földi Imre)

Isael: Muszáj a családomra gondolni

Még mindig élvezem a futballt! 37 évesen is. Bár a feleségem és a gyerekeim nagy nyomást gyakorolnak rám, hogy fejezzem be a focit, és töltsek több időt velük. Még gondolkodom, hogy mi legyen, mert van egy ajánlatom Szaúd-Arábiából. De nem tudom, hogy elfogadjam-e, mert muszáj a családomra gondolni

– nyilatkozta a fradi.hu-nak Isael, akinek a gyerekei is elkezdtek focizni Brazíliában. Bár édesapaként elfogult, úgy látja, hogy van érzékük a játékhoz.

Emellett szenvedélyesen imádják a labdarúgást. Állandóan ez a téma otthon, mindig a futballról beszélünk. De mit lehet ez ellen tenni? A foci az életünk!

– tette hozzá a brazil játékos.

Isael egyébként már kész tervvel rendelkezik, ha családja nyomására úgy döntene, hogy visszavonul. Szeretne a futballban maradni, de nem feltétlenül edzőként, sokkal inkább játékosmegfigyelőként. Sőt, nagyon szívesen keresné a tehetséges játékosokat a Ferencváros számára.

Brazíliában rengeteg fiatal futballozik, köztük számtalan csiszolatlan gyémánt, akik szép karriert futhatnak be Európában.

A magyar rekordbajnok korábbi focistája az interjúban azt is elmondta, hogy imádta Budapestet, amit egy gyönyörű, pezsgő városnak írt le.