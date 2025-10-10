RETRO RÁDIÓ

Meglepő javaslat futott be, ő lehet a következő szövetségi kapitány

Nem beszél mellé Kevin Kilbane. Az egykori 110-szeres ír válogatott labdarúgó ugyanis elküldené válogatottjuk izlandi szövetségi kapitányát, és a Fradi-edző Robbie Keane-t esélyesnek nevezte erre a tisztségre.

Létrehozva: 2025.10.10. 07:00
labdarúgás szövetségi kapitány Robbie Keane vb-selejtező FTC

A korábbi neves ír labdarúgó, Kevin Kilbane kijelentette az Irish Mirrornak: válogatottjuk teljesítménye elfogadhatatlan a Magyarország (2-2) és az Örményország (1-2) elleni eddigi két vb-selejtezőn. És nem lenne meglepve, ha a Fradi edzője, Robbie Keane kapná meg a szövetségi kapitányi állást.

Robbie Keane
Robbie Keane-t szövetségi kapitánynak javasolják Írországban Fotó: Török Attila

Felajánlhatják Robbie Keane-nek a kapitányi állást?

Már az is szerencse volt, hogy pontot mentettünk Dublinban a magyarokkal szemben. Az Örményország elleni meccs pedig az egyik legrosszabb teljesítmény, amire ír válogatott esetében emlékszem, szörnyű volt a jereváni 1-2. Heimir Hallgrímsson kapitány napjai megszámláltattak. Végeztünk a világbajnokságra való kijutással, hacsak valamilyen csoda folytán nem tudjuk legyőzni szombat este Lisszabonban Portugáliát vagy kedden idehaza az örményeket. A korábbi két teljesítményünk alapján megdöbbennék, ha kijutnánk a világbajnokságra. Mindenki arról beszél, hogy Damien Duff, Chris Hughton, Roy Keane vagy akár Robbie Keane lesz a következő kapitány. Azt hiszem, Robbie esetében szerepet játszik a Ferencvárosnál végzett munkája. Nem lennék meglepve, ha megkapná az állást, ha ő is úgy akarja

– fogalmazott Kilbane.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány másként látja a dolgokat, úgy vélte, játékosaiban megvan a kvalitás ahhoz, hogy ott legyenek a vb-n. Ahhoz a három pont az abszolút minimum az Örményország elleni visszavágón, és egyáltalán nem fontolgatja a lemondását.

Jó esélyünk van a továbbjutásra, ehhez három pontot el kell venni az örményektől idehaza. Ne kezdjünk el most sírni, tekintsük lehetőségknek a Portugália elleni szombati találkozót is, helyre kell állítani az ír méltóságot, büszkeséget

 – fogalmazott az izlandi szakember. Finn Azaz, a Southampton ír válogatott játékosa még ennél ennél is tovább ment, amikor kijelentette: idegenben nyernek Cristiano Ronaldóék ellen.

 

