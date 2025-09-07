RETRO RÁDIÓ

A korábbi szövetségi kapitány nem hagyta szó nélkül, amit Sallai Roland csinált

Csank János szerint ezen a szinten nem engedhető meg, hogy valaki ennyire elveszítse a kontrollt. Pedig a korábbi szövetségi kapitány szerint Sallai Roland jól mozgott és szép gólt szerzett a piros lapja előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 10:55
A magyar válogatott kétgólos előnyt bukott el Írországban szombat este. A korábbi szövetségi kapitány, Csank János szerint biztos sikert szalasztottunk el.

Sallai Roland
A korábbi szövetségi kapitány szerint Sallai Roland jól mozgott és szép gólt szerzett a piros lapja előtt Fotó: Charles McQuillan / Getty Images

A meccs előtt elfogadtam volna az eredményt, de a teljes képet nézve már nyilván csalódás

 - értékelt Csank János

Győzelmet szalasztottunk el. A szünet után figyelemtelenek voltunk, magunkra húztuk az ellenfelet, pedig ez az ír alakulat nem egy óriási csapat, amely a második félidőben bedarált bennünket.

Sallai Roland kapcsán úgy vélte, ezen a szinten nem engedhető meg, hogy ennyire elveszítse a kontrollt.

Sallai jól mozgott, szép fejesgólt szerzett. Sajnos a második félidőben elvesztette a fejét, ma már nem szabad így felkapni a vizet, mert a törlesztésért szinte biztos a kiállítás. Minden bizonnyal a VAR is jóváhagyta, és nem egyedül döntött a bíró. Amúgy a játékvezető fütyörészett ide-oda, nem könnyű egy ilyen meccset vezetni, de szerintem egyik kapitány kritikája sem jogos, mert ide-oda tévedett.

Ezzel együtt Csank János úgy véli, értékes pontot szereztünk Írországban.

Csank János
Csank János úgy véli, értékes pontot szereztünk Írországban Fotó: Kovács Tamás

A portugálok elleni meccs érdekes lesz. Láttam az örmények elleni találkozójukat, az első két gól súlyos kapushibából esett, de ezzel együtt ragyogó játékosok alkotják a portugál csapatot. Persze hazai pályán nem szabad feltett kézzel felmenni, oda kell tennünk magunkat. A dublini egy pont kezdésnek nem rossz.

 

