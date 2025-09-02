RETRO RÁDIÓ

Marco Rossi is felfigyelhet rá, máris Pécsi Árminhoz hasonlítják az NB I új sztárját

Zalaegerszegen sorozatban a harmadik győzelmét aratta az NB I-ben a Kisvárda, mely jelenlegi 10 pontjával ötödik helyezett a tabellán. Ebben kiemelt szerepe van kapusának, Popovics Ilijának.


Létrehozva: 2025.09.02. 09:00
Módosítva: 2025.09.02. 10:29
labdarúgás kapus NB I Kisvárda

A 19 éves magyar-ukrán kettős állampolgárságú játékos, Popovics Ilija előbb a Nyíregyháza elleni idegenbeli 1-1 alkalmával bizonyított, majd a Puskás Akadémiával szembeni hazai 2-1-s siker során lélegzetelállító párducugrásokkal tisztázott. Az Újpest ellen idegenben szerzett döntő érdemeket az 1-0-s várdai sikerben, végezetül a ZTE-vel Zalában játszott bajnokin mindössze egy gólt kapott, és mivel a Várda kettőt rúgott, elmondható: Ilija tinédzserként lett alapember az NB I-ben.

Popovics Ilija berobbant az NB I-be Fotó: Szabó Miklós

A reményteljes kapuvédőről a korábban a DVSC-vel két bajnokságot, a Bp. Honvéd együttesével pedig Magyar Kupát nyert Supka Attila, a várdaiak utánpótlásának szakmai igazgatója elárulta, a tinédzser Ukrajnából érkezett Cigándra, klubjuk utánpótlás akadémiájára.

Ügyes kapuvédő, de még le kell vetkőznie fiatal kora úgymond vadhajtásait, továbbá fizikailag rengeteget kell erősödnie

– nyilatkozta Supka. A szintén a szabolcsi utánpótlásnál fáradozó Gálhidi György Popovics merészségét emelte ki.

„Ezen a poszton jól áll a Kisvárda, Popovics olyan helyzetekben képes jó döntést hozni, ami alapismérve egy jó kapuvédőnek. Bár a második fordulóban odahaza 5-1-re kikaptunk a Pakstól, de ez nem okozott nála lelki törést, ami jelzés arra, hogy hamar túlteszi magát ezeken a kellemetlenségeken.”

Amikor arról kérdeztük Gálhidit, vajon nem szaladt-e a ló a fiatalemberrel, ezt válaszolta:

Egy rossz szót sem hallottam felőle, végzi a dolgát tisztességesen.

Csank János egykori szövetségi kapitányunk – maga is egykori kapus – a Liverpoolhoz szerződött Pécsi Árminhoz hasonlította a kárpátaljai fiatalembert.

Mindketten vékony testalkatúak, igen jók a rúgóik, ráadásul Popovics sokszor testi épségét sem kímélve mozdul ki a kapujából. Jelentős izommenyiséget kell felszednie magára, ami nem árt, hiszen a támadókkal a levegőben történő ütközéseknél a testtömeg alapvető elvárás

 – sorolta Csank. Ha így folytatja, a vasidegzetű talentum amúgy később akár magyar válogatott is lehet.

 

