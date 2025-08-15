RETRO RÁDIÓ

Óriási pofon után tiszta fejjel érkezik az Újpest ellenfele

Az NB I-ben újonc Kisvárda a fővárosba készül, és mint edzője, Révész Attila elmondta, kiélezett élvonalbeli találkozóra számít. A gárda az Újpest elleni bajnoki előtt hatalmas pofont kapott a Pakstól, majd legyőzte a Puskás Akadémiát.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.15. 07:00
labdarúgás révész attila Kisvárda Újpest

A labdarúgó NB I negyedik fordulójának nyitómeccsén az Újpest fogadja a szabolcsiakat, akik a harmadik körben 2-1-re megverték a legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémiát. A vidéki gárda formája igencsak hektikus, mivel két hete a Pakstól kapott ki 5-1-re. Vajon Újpesten melyik arcát mutatja?

Győzelemnek örülhetett a Puskás ellen a Kisvárda/ Fotó: Kovacs Peter

A várdai foci mindenese, Révész Attila vezetőedző veszélyes ellenféltől tart Újpesten.

Annak nem örülök, hogy a paksiak 2-1-re legyőzték a Szusza-stadionban az Újpestet, tudniillik ezzel felpaprikázták a lila-fehéreket. A mai élvonalban nincs könnyű találkozó, ez sem lesz az. Egyáltalán nem a korábbi szlovén gólkirály, Aljosa Matko okoz gondot, hanem a teljes újpesti együttes, no meg a különleges erővel buzdító hazai publikum

 – nyilatkozta Révész Attila, aki emlékeztetett arra, hogy a nyitó bajnokin Nyíregyházán elért értékes 1-1 után a csapat azt hitte, hogy túlságosan is sínen van. 

Ezért ért bennünket váratlanul a második fordulóban a Paks elleni 1-5. Ezen a negatív élményen túljutottak a játékosok, tiszták a fejek. Remélem, a Puskás Akadémia elleni jó formánkban szerepelünk a Szusza-stadionban, és a meglévő négyhez újabb pontot vagy pontokat szerzünk

- fejezte ki reményét a szakember. Révészt két olyan kiváló szakember segíti mint amilyen Supka Attila, a várdai utánpótlás szakmai igazgatója és Gálhidi György, aki szintén a fiatalok pályafutásáért fáradozik. 

"Érdekes a pénteki bajnoki találkozó, hiszen újpesti srác voltam. Annak idején a helyi legendákon nőttem fel, de most természetesen a Várdának drukkolok majd"

 - nyilatkozta Gálhidi.

Az Újpest- Kisvárda bajnoki pénteken 20.15-kor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu