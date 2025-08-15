Óriási pofon után tiszta fejjel érkezik az Újpest ellenfele

A labdarúgó NB I negyedik fordulójának nyitómeccsén az Újpest fogadja a szabolcsiakat, akik a harmadik körben 2-1-re megverték a legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémiát. A vidéki gárda formája igencsak hektikus, mivel két hete a Pakstól kapott ki 5-1-re. Vajon Újpesten melyik arcát mutatja?

Győzelemnek örülhetett a Puskás ellen a Kisvárda/ Fotó: Kovacs Peter

A várdai foci mindenese, Révész Attila vezetőedző veszélyes ellenféltől tart Újpesten.

Annak nem örülök, hogy a paksiak 2-1-re legyőzték a Szusza-stadionban az Újpestet, tudniillik ezzel felpaprikázták a lila-fehéreket. A mai élvonalban nincs könnyű találkozó, ez sem lesz az. Egyáltalán nem a korábbi szlovén gólkirály, Aljosa Matko okoz gondot, hanem a teljes újpesti együttes, no meg a különleges erővel buzdító hazai publikum

– nyilatkozta Révész Attila, aki emlékeztetett arra, hogy a nyitó bajnokin Nyíregyházán elért értékes 1-1 után a csapat azt hitte, hogy túlságosan is sínen van.

Ezért ért bennünket váratlanul a második fordulóban a Paks elleni 1-5. Ezen a negatív élményen túljutottak a játékosok, tiszták a fejek. Remélem, a Puskás Akadémia elleni jó formánkban szerepelünk a Szusza-stadionban, és a meglévő négyhez újabb pontot vagy pontokat szerzünk

- fejezte ki reményét a szakember. Révészt két olyan kiváló szakember segíti mint amilyen Supka Attila, a várdai utánpótlás szakmai igazgatója és Gálhidi György, aki szintén a fiatalok pályafutásáért fáradozik.

"Érdekes a pénteki bajnoki találkozó, hiszen újpesti srác voltam. Annak idején a helyi legendákon nőttem fel, de most természetesen a Várdának drukkolok majd"

- nyilatkozta Gálhidi.

Az Újpest- Kisvárda bajnoki pénteken 20.15-kor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.