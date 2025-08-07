RETRO RÁDIÓ

Megszületett a döntés: Közleményt adott ki az MLSZ a Fradiról

Döntés született a Kisvárda elleni meccsről. A halasztás mellett döntött a Fradi.

Létrehozva: 2025.08.07. 17:05
Fradi MLSZ halasztás

Az MLSZ Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait. Döntés született a Fradi Kisvárda elleni meccséről.

Fradi
A halasztás mellett döntött a Fradi Fotó: Ferencvárosi TC

Fizz Liga 5. forduló

Augusztus 22., péntek

  • Puskás Akadémia FC–DVSC, 20:00 (M4 Sport)

Augusztus 23., szombat

  • ZTE FC–Újpest FC, 17:45 (M4 Sport)
  • Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK, 20:15 (M4 Sport)

Augusztus 24., vasárnap

  • Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, 17:45 (M4 Sport)
  • MTK Budapest–Paksi FC, 20:00 (M4 Sport)

December 3., szerda

  • Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC, 19:00 (M4 Sport)

A Fradi a halasztás mellett döntött

Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság 

- olvasható a közleményben

 

 

 

 

