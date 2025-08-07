Megszületett a döntés: Közleményt adott ki az MLSZ a Fradiról

Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság