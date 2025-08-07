Megszületett a döntés: Közleményt adott ki az MLSZ a Fradiról

Döntés született a Kisvárda elleni meccsről. A halasztás mellett döntött a Fradi.
Az MLSZ Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait. Döntés született a Fradi Kisvárda elleni meccséről.
Augusztus 22., péntek
Augusztus 23., szombat
Augusztus 24., vasárnap
December 3., szerda
Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság
- olvasható a közleményben
