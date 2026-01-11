RETRO RÁDIÓ

Szomorú döntés született Varga Barnabásról az AEK Athénnál

Sajnos várható volt. Varga Barnabás csak a kispadon kezdi az Arisz-AEK Athén görög bajnokit.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.11. 17:55
Varga Barnabás AEK Athén kezdőcsapatok

Varga Barnabás nélkül kezdődik a vasárnapi Arisz-AEK Athén görög bajnoki (18:30). Mint ismert, a 31 éves magyar válogatott csatár azután távozott a Ferencvárostól, hogy volt egy megállapodása a klubbal: ha télen megfelelő ajánlat jön érte, elengedik. Varga egy hete utazott ki Görögországba, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt az AEK Athénnál – amely aztán kedden hivatalosan is bejelentette a leigazolását.

Arisz-AEK Athén: Varga Barnabás a kispadon kezd
Varga Barnabás csak a kispadon kezdi az Arisz-AEK Athén görög bajnokit (Fotó: AEK Athén)

Az AEK Athén eközben már gőzerővel készült az Arisz elleni bajnoki mérkőzésre, Marko Nikolics vezetőedző viszont úgy döntött, a 31 éves magyar csatárt még nem nevezi vasárnap a kezdőcsapatba.

Bár a magyar szurkolóknak ez szomorú hír, de előzetesen várható volt, hiszen a klub Facebook-oldalának korábbi beszámolója szerint Varga csak szerdán állt edzésbe, így talán túl korai lett volna az első perctől kezdve a pályára küldeni. A kispadon viszont ott lesz a magyar focista, és onnan várja majd, hogy bemutatkozhasson az AEK Athénban.

 

 

