Gelencsér Tímea szexi videóval üzent: „Kapj el ha tudsz!”

Mint arról a Metropol is beszámolt, múlt héten vasárnap este a Tv2 sikerműsorában A Nagy Duettben Gelencsér Tímea és Palik László együtt mutatta meg a nagyközönség számára az Exatlon Hungary következő évadának új csapatát.

Gelencsér Timi már december óta készül a műsor forgatására, csütörtökön pedig el is érkezett a várva várt nap és repülőre ülhetett. Izgatottsággal búcsúzott szerelmétől, aki már az első percekben hiányzott a számára, de az vigasztalta, hogy a búcsú nem végleges. Azóta pedig szerencsére épségben megérkezett már a Dominikai Köztársaságba, hogy megkezdhette a klimatizálódást. Egy szexi videóval is üzent haza Gelencsér Tímea a közösségi oldalán. A pálmafák árnyékban, a homokos tengerparton kezdett huncut kergetőzésbe, miközben alig takarta valami bomba testét.

Íme Gelencsér Tímea videós bejelentkezése: