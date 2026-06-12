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Kegyetlen az élet, a vb-rajt napján halt meg a legendás világbajnok

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Elhunyt az 1970-ben világbajnok brazil válogatott Herkulese. Pelé egykori csapattársa, Brito a foci-vb első napján halt meg.

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Szerző: MM
Létrehozva: 2026.06.12. 18:00
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Csütörtökön, éppen az amerikai-kanadai-mexikói foci-vb nyitónapján, 86 évesen elhunyt Brito, a brazilok 1970-es világbajnoka.

A foci-vb rajtjának napján hunyt el az egykori brazil Herkules, Bri
A foci-vb rajtjának napján hunyt el az egykori brazil Herkules, Brito (Fotó: Instagram/brito1970oficial)

Pelé egykori csapattársa védőként játszott az anno éppen a mexikóvárosi Azték Stadionban – a csütörtök esti Mexikó–Dél-Afrika (2-0) vb-nyitómeccs helyszínén – a csúcsra ért Selecaóban. Erős testfelépítése miatt Herkules volt a beceneve. 

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„Brito személyében a brazil labdarúgás történelmének valaha volt egyik legnagyobb védője hagyott itt minket. Örökre felejthetetlen maradnak az érdemei az 1970-es vb-győzelem során. A küzdőszelleme szolgáljon inspirációként a világbajnokságon résztvevő játékosaink számára” – mondta Britóról a Brazil Labdarúgó-szövetség elnöke, Samit Xaud.

A pályafutása során hét brazil klubban szereplő Brito összesen 61-szer lépett pályára a brazil válogatottban, az 56 évvel ezelőtti vb-n mind a hat mérkőzést végigjátszotta.

Brazília legjobbjai egyébként hétvégén kezdik meg a szereplésüket a labdarúgó-világbajnokságon; vasárnapra virradó éjjel (0.00, tv: M4 Sport) Marokkó lesz Carlo Ancelotti szövetségi kapitány csapatának ellenfele, majd Haiti és Skócia ellen játssza meccseit a C csoportban.

Az 1970-es mexikóvárosi brazil-olasz (4-1) vb-döntő összefoglalója:

 

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