RETRO RÁDIÓ

Elképesztően fest sportmelltartóban Som-Balogh Edina – nem hiszed el, ki dicsérte meg!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Röpködnek a hozzászólások a színésznő közösségi oldalán közzétett fotója láttán. Som-Balogh Edina lenyűgözi a rajongóit.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 15:30
Som-Balogh Edina festett sportmelltartó

Mindig jó rácsodálkozni a szépséges magyar színésznő tehetségére. elképesztően bánik az ecsettel Som-Balogh Edina, aki egy újabb, készülő remekművéről rántotta le a leplet.

Noszály Sándor dicsérte Som-Balogh Edina fotóját
Noszály Sándor dicsérte Som-Balogh Edina fotóját (Fotó: Polyak Attila)

Noszály Sándor bókjára reagált Som-Balogh Edina

Sportmelltartóban fogott ecsetet Som-Balogh Edina, akiről munka közben készült fotó. A színésznő az Instagram-oldalán tette közzé a képet, melyre félszáznál is több hozzászólás érkezett. Noszály Sándor sem hagyta szó nélkül Edina képét.

BEAUTIFUL belül kívül

– írta a teniszező.

Köszönöm!

– reagált rá Edina.

Lélekből jött

– tette hozzá az egykori Nagy Ő.

Tudom!

– biztosította a színésznő.

Íme az ominózus fotó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu