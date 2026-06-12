Elképesztően fest sportmelltartóban Som-Balogh Edina – nem hiszed el, ki dicsérte meg!
Röpködnek a hozzászólások a színésznő közösségi oldalán közzétett fotója láttán. Som-Balogh Edina lenyűgözi a rajongóit.
Mindig jó rácsodálkozni a szépséges magyar színésznő tehetségére. elképesztően bánik az ecsettel Som-Balogh Edina, aki egy újabb, készülő remekművéről rántotta le a leplet.
Noszály Sándor bókjára reagált Som-Balogh Edina
Sportmelltartóban fogott ecsetet Som-Balogh Edina, akiről munka közben készült fotó. A színésznő az Instagram-oldalán tette közzé a képet, melyre félszáznál is több hozzászólás érkezett. Noszály Sándor sem hagyta szó nélkül Edina képét.
BEAUTIFUL belül kívül
– írta a teniszező.
Köszönöm!
– reagált rá Edina.
Lélekből jött
– tette hozzá az egykori Nagy Ő.
Tudom!
– biztosította a színésznő.
Íme az ominózus fotó:
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