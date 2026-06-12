Elképesztően fest sportmelltartóban Som-Balogh Edina – nem hiszed el, ki dicsérte meg!

Mindig jó rácsodálkozni a szépséges magyar színésznő tehetségére. elképesztően bánik az ecsettel Som-Balogh Edina, aki egy újabb, készülő remekművéről rántotta le a leplet.

Noszály Sándor dicsérte Som-Balogh Edina fotóját (Fotó: Polyak Attila)

Noszály Sándor bókjára reagált Som-Balogh Edina

Sportmelltartóban fogott ecsetet Som-Balogh Edina, akiről munka közben készült fotó. A színésznő az Instagram-oldalán tette közzé a képet, melyre félszáznál is több hozzászólás érkezett. Noszály Sándor sem hagyta szó nélkül Edina képét.

BEAUTIFUL belül kívül

– írta a teniszező.

Köszönöm!

– reagált rá Edina.

Lélekből jött

– tette hozzá az egykori Nagy Ő.

Tudom!

– biztosította a színésznő.

Íme az ominózus fotó: