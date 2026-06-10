Noszály Sándor megmutatta: miatta hisz a női-férfi barátság létezésében
Őszinte barátság nő és férfi között. Noszály Sándor szerint létezik.
Noszály Sándor megmutatta élete egyik legfontosabb személyét és üzent is követőinek a női-férfi barátságról. Az egykori kiváló teniszező az utóbbi időben rengeteg mély gondolatot oszt meg a közösségi médián, köztük a depresszióról és a mentális egészség fontosságáról. Most a női-férfi barátság volt terítéken, ami Noszály szerint olyan egyedülálló kötelék, ami korlátok nélkül ötvözi a plátói törődést és szeretetet.
Noszály Sándor szerint létezik férfi és nő közti barátság
Az örökké tartó barátság egy férfi és egy nő között olyan egyedülálló kötelék, amely korlátok nélkül ötvözi a plátói törődést, megértést és szeretetet. Meghaladja a hagyományos elvárásokat, bizonyítva, hogy két ellentétes nemű lélek lehet életre szóló bizalmas barát és lelkitárs
– írta bejegyzésében az egykori kiváló teniszező, amihez egyik legjobb barátjával közös fotóját mellékelte.
Noszály ezután a fájdalom általi küzdelmekről is posztolt, és arról, hogy meg kell tanulni elviselni a csatákat anélkül, hogy támogatásért könyörögnénk.
"Némi fájdalom kemény méltóságra tanít (...) Ez nem az ok nélküli büszkeségről szól, hanem az erőről. Arról szól, hogy megtanuld elviselni a csatáidat anélkül, hogy támogatásért könyörögnél azoktól, akiket esetleg nem igazán érdekel a sorsod.", írta bejegyzésében.
A teniszező szerint mély erő rejlik abban, ha egyedül van az ember, még akkor is, ha elfárad a lélek és nehézzé válik előttünk az út.
Mert ha túléled anélkül, hogy rossz emberektől függesz, akkor megvéded a méltóságodat és a békédet is.
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