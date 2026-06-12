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Autó csapódott egy üzletbe Szegeden

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Karambol után kirakatba rohant. Árukészlet is megsérült a szegedi balesetben.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 15:24
Szeged baleset karambol

A Vásárhelyi Pál úton két személykocsi ütközött össze, Szegeden.

Szegeden történt karambol
Hatalmas csattanást lehetett hallani Szegeden
Fotó: Gé - illusztráció

Karambol Szegeden

Baleset történt Szegeden, a Vásárhelyi Pál úton, ahol két autó hajtott egymásba. Az egyik jármű egy közeli kereskedésbe csapódott, betörte az üveget és kárt tett az árukészletben is. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, írja a katasztrófavédelem.

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