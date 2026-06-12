Autó csapódott egy üzletbe Szegeden

A Vásárhelyi Pál úton két személykocsi ütközött össze, Szegeden.

Hatalmas csattanást lehetett hallani Szegeden

Fotó: Gé - illusztráció

Karambol Szegeden

Baleset történt Szegeden, a Vásárhelyi Pál úton, ahol két autó hajtott egymásba. Az egyik jármű egy közeli kereskedésbe csapódott, betörte az üveget és kárt tett az árukészletben is. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, írja a katasztrófavédelem.