Autó csapódott egy üzletbe Szegeden
Karambol után kirakatba rohant. Árukészlet is megsérült a szegedi balesetben.
A Vásárhelyi Pál úton két személykocsi ütközött össze, Szegeden.
Karambol Szegeden
Baleset történt Szegeden, a Vásárhelyi Pál úton, ahol két autó hajtott egymásba. Az egyik jármű egy közeli kereskedésbe csapódott, betörte az üveget és kárt tett az árukészletben is. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, írja a katasztrófavédelem.
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