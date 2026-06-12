Súlyos közlekedési helyzet alakult ki az M3-ason - Több baleset miatt óriási a torlódás

Több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki - közölte az Útinform a honlapján.

Balesetek nehezítik a közlekedést az M3-as autópályán

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Balesetek nehezítik a közlekedést az M3-as autópályán

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél sávzárásra és 8 kilométeres torlódásra kell készülni, írja az MTI.

Szintén az országhatár felé vezető oldalon, a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leállósáv járható, emiatt a 118-as kilométerig torlódik vissza a kocsisor - írta az Útinform. A katasztrófavédelem szerint egy autómentő hatott bele egy személykocsiba hátulról.

A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra.