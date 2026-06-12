Halálos sztrádabalesetek: mindkét esetben drámai ok állhatott a tragédia mögött
Közleményt adott ki a magyar rendőrség. Két halálos sztrádabaleset is történt az M1-esen péntek reggel.
Több halálos sztrádabaleset híre rázta meg péntek reggel az országot. A rendőrség most közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy mi állhatott az M1-es autópályán bekövetkezett, nyolc emberéletet követelő balesetek hátterében.
Halálos sztrádabalesetek – kiderült, mi okozhatta a tragédiákat
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között – vélhetően elalvás miatt – egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.
A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak – közölték.
A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte. Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom. A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.
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