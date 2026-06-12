Fordulat jöhet a királyi családnál: ezt gyakorolhatja Lilibet hercegnő

A királyi családban szigorú etikett szabályokat kell betartania minden családtagnak. Még azoknak is, akik évekkel ezelőtt eltávolodtak a királyi feladatoktól, s ez alól a gyermekek sem kivételek.

A királyi család szigorú szabályainak Harry herceg és Meghan Markle gyermekeinek is meg kell felelniük (Fotó: AFP)

A királyi család szigorú szabályokat követel

Úgy tűnik, izgalmas nyár elé néznek jövőre a királyi család tagjai, ugyanis a birminghami Invictus Games alkalmából Harry herceg ismét az Egyesült Királyságba látogathat, s a pletykák szerint nem egyedül érkezik: magával hozhatja feleségét Meghan Markle-t és két közös gyermeküket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is. Ez lenne az első alkalom, hogy hosszú idő után Harry herceg gyermekei ismét találkozhatnak a nagyapjukkal.

Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a herceget elkísérik-e gyermekei és a felesége, ám ha igen, akkor tisztában kell lenniük a monarchia által előírt etikett szabályokkal, amelyeket még a herceg gyermekeinek is be kell tartania az uralkodóval való találkozáskor.

Azoktól a királyi családtagoktól, akik betöltötték az ötödik életévüket, az udvar elvárja a formális tiszteletadást a király felé. Ez alól még a sussexi hercegi pár sem kivétel, még ha évekkel ezelőtt el is távolodott a királyi családtól. Archie számára ez a szabály nem újdonság, Lilibetnek azonban teljesen új lehet. Így, ha Lilibet hercegnő találkozik a nagyapjával, III. Károly királlyal, akkor pukedlivel kell üdvözölnie az uralkodót, amelyet az elköszönéskor is meg kell ismételnie.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei már tudják

A wales hercegi család gyermekei számára nem újdonság az etikett, ugyanis Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei már megtanulták, hogyan kell megfelelően viselkedniük a királyi palotában. György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg esetében, amint képesek voltak önállóan asztalhoz ülni, megkezdődött a királyi nevelés, amelyben a kifogástalan öltözködéstől a megfelelő beszédstílusig mindent megtanultak.

A walesi hercegi pár gyermekeinek már kiskoruk óta kötelező volt a formális rendezvényeken részt venni, ezáltal már az első perctől kezdve elsajátították hogyan kell helyesen viselkedni. S bár a sussexi gyermekek Kaliforniában nevelkednek, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy nekik nem kell alkalmazkodniuk a királyi család elvárásaihoz – áll a Life.hu cikkében.