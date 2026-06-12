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Kulcsár Edina a házimunkáról: "Már egy ideje nincs semmi segítségem"

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Még gyerek nélkül is nehéz olykor vezetni a háztartást, miközben a mindennapi teendőinket látjuk el. Kulcsár Edina ezt hat gyerek mellett teszi, ezért kialakított egy rendszert, amivel egyedül is helytáll.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 18:33
Kulcsár Edina Kulcsár Edina és G.w.M Kulcsár Edina házassága

Kulcsár Edina mindig őszintén felel a neki feltett kérdésekre, főleg ha ez a közösségi oldalán történik egy-egy kérdezz-felelek során. Most sem volt ez másképp, amikor egy rajongó arról érdeklődött, mégis hogyan képes ellátni mindennapi feladatait ennyi gyermek mellett. Az egykori szépségkirálynő büszkén mesélt arról, hogyan szervezi a hétköznapokat, hogyan alszanak a gyerekek, és hogyan tudja megoldani, hogy egy ekkora család mellett a ház is rendben maradjon, írja a Bors.

Kulcsár Edina vallott: ennyi segítséget kap a házimunkában otthon, hat gyermek mellett
Kulcsár Edina vallott: ennyi segítséget kap a házimunkában otthon, hat gyermek mellett
Fotó:  Mediaworks archívum 

Kulcsár Edina vallott: ennyi segítséget kap a házimunkában otthon, hat gyermek mellett

Mindenkit az érdekelt, Edina mégis hogy képes egyedül vezetni a háztartást és férje mennyit segít a mindennapokban.

Már egy ideje nincs semmi segítségem. Igazából folyamatosan dolgozom magamon, hogy rendszert tudjak vinni az életem minden területére, mert rájöttem, hogy csak így működik. A gyerekek szobáját pont tegnap tettem rendbe. Úgy 5 órába telt. Ha esznek, utána azonnal felseprek, felmosok, letakarítom az asztalt, konyhát állandóan takarítom, folyamatosan mosok, pakolok. Eddig ez vált be a legjobban, hogy kb. sose ülök le!

– fogalmazott Kulcsár Edina Instagram-oldalán.

Persze sokakat az is érdekelt, hogyan zajlik az esti rutin egy ekkora családban. Az édesanya azt is elárulta, hogy jelenleg két gyerekszobával működik a rendszer: a négy nagyobb gyerek együtt alszik, míg a kisebbek külön szobát kaptak.

„Jelenleg 2 gyerekszoba van. A nagyok négyen egy szobában és külön a kicsik. Kicsik 8-kor fekszenek, ha minden számításom bejön, a nagyok fél 9-9 körül. Kicsiknek énekelek, ringatom őket. A nagyoknak pedig szigorúan mesélek. Néha elég egy mese, de van, hogy 3 is kevés. Viszont 10-ből 9-szer Dion nálam köt ki, Amara pedig 10-ből 6-szor.”

És mintha ez még nem lenne elég szervezést igénylő feladat, szeptembertől újabb kihívás vár rájuk. Kulcsár Edina nagyobbik lánya, Nina ugyanis iskolás lesz, míg a kisebbik ősszel kezdi az ovit. Ráadásul Nina nem abba a suliba megy, ahova a nagytesói járnak.

 

 

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