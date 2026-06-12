Ez a csillagjegy ma összetörheti valaki szívét
A Bak ma nem ismer lehetetlent, a Vízöntőre fordulat vár. Egy csillagjegynek pedig olyan erős lesz a kisugárzása, hogy összetörheti valaki szívét.
Szerelmes péntek: hihetetlen, hogy ma hány csillagjegy szülöttére vár romantikus randi! Igaz, ad egy csillagjegy, aki olyan intenzív kisugárzással rendelkezik 2026. június 12-én, hogy abba valakinek összetörhet a szíve! Jöjjenek a részletek!
Napi horoszkóp: 2026. június 12., péntek – A Szűz csillagjegy szülötte ma összetörheti valakinek a szívét
Kos
Pénteken nagyon kedvező fényszögek hatnak Önre. Az elmúlt hét feszültségeit lefékezi a Bika Hold józansága. Nagyon hatékony nap, és lesz egy szuper meglátása, felismerése is a Merkúr fényszögének köszönhetően. Az este szuper randira, ismerkedésre, vagy csak egy baráti találkozóra.
Bika
A Hold az ön jegyében jár, és kap egy szuper fényszöget a Merkúrtól. Igazán villámgyorsan vág az esze, és mindent egy csapásra meg tud oldani, régi problémákat is, amikkel korábban nem jutott dűlőre. Nagyon jó energiák hatnak önre egész nap, és része lehet egy olyan találkozásban is, ami nagy hatással lesz a jövőjére.
Ikrek
Az uralkodó bolygód, a Merkúr a legjobb fényszöget zárja be a Bika Holddal. Az intuíciója most félelmetesen jól működik, szinte a veséjébe lát a másiknak. Ez egy nagyon eredményes és előrevivő nap lehet. Ismerkedéskor, randikor is szuper előnyt jelent önnek.
Rák
Föld elemű jegyben, a Bikában jár a Hold, az uralkodó bolygója, ez nagyon nyugodttá és békéssé teszi. Most még egy nagyot tud haladni a feladataival. Az is lehet, hogy valaki most önhöz fordul tanácsért, és nagy segítségére lesz, amit később meg is hálál önnek. Szóval jó irányt vesznek az ügyei.
Oroszlán
A Bika Hold „leföldeli”, és segít abban, hogy a szokásosnál jóval gyakorlatiasabban álljon a feladataihoz. Ez párosul ma az ön tüzes energiáihoz, ami a siker receptje... A Merkúr fényszöge révén egy jó ötlete is támadhat, amit érdemes azonnal megvalósítani, amíg nyerésre állnak az ügyei.
Szűz
Ezen a pénteken önnek kifejezetten kedveznek a bolygóállások. A Merkúr és a Bika Hold harmonikus kapcsolata tiszta gondolkodást és szinte briliáns problémamegoldó képességet ad. Ha van valami, amit eddig halogatott, ma könnyedén a végére járhat. Vigyázzon, mert ma olyan erős a kisugárzása, hogy valaki szívét összetörheti!
Mérleg
A Hold vénuszi jegyben, a Bikában jár. Ez segít abban, hogy rendet tegyen maga körül, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. A lelki békéjét is megtalálhatja. Egy beszélgetés most különösen fontos felismerést hozhat.
Skorpió
A Bika Hold stabilitást hoz, és arra ösztönzi, hogy egy kicsit lassítson, és átgondolja a következő lépéseit. A Merkúr hatására egy jó pénzügyi ötlete is támadhat. Az este pedig nagyon romantikus pillanatokat jelez, hiszen a Hold az önnel szemben álló jegyben jár.
Nyilas
Pénteken a föld-elem energiái a dominánsak. Ez jót tesz, nyugalmat hoz. Most igazán a kezében érezheti az irányítást. A Merkúr szextil fényszöge segít abban, hogy jól kommunikáljon, és elérje a céljait. Szerelemben is segítő fényszögek hatnak önre, közel kerülhet valakihez.
Bak
A föld-elemű energiák nagy segítségére lesznek ma. Szinte nem ismer lehetetlent, és nem is igazán látható akadály ön előtt. Most nem csak a realitás szintjén, hanem az érzelmekben is sikerül rendet teremtenie.
Vízöntő
Összerendezi a gondolatait, letisztul önben minden, ami a héten felgyülemlett a Bika Hold és a Merkúr fényszöge miatt. Fordulat is jöhet: egy szerencsés és fontos felismerésre juthat, vagy jöhet egy szerelmi találkozás is! Ha szingli, éljen ezzel a lehetőséggel!
Halak
Kifejezetten jó nap ez a kapcsolatokra és a közös tervek kitalálására, egyeztetésére. A Merkúr támogatja az együttműködést, nem esik nehezére kompromisszumokat hozni, de az sem, hogy kiálljon magáért. A Bak Hold ráadásul segít a realitás talaján maradni. Egy beszélgetés most hosszú távon is meghatározó lehet.
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