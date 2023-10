Vissza a 70-es évekbe: durván erotikus képet mutatott Kiszel Tünde

Kiszel Tündénél legendásabb modell nincs is Magyarországon. Példátlan az, hogy valaki fiatal korában berobbanjon szépségével és erőteljes szexuális kisugárzásával, és hosszú évtizedeken át szexikon maradjon. Pedig Kiszel Tündére ez elmondható. Általános igazság, hogy a szépség múlandó, és hogy az édesanyák teste is változik az idők során. E törvényekre azonban Tünde fittyet hány, s még mindig a legnépszerűbb modellnek számít.

Kiszel Tünde nem is lehetne gyönyörűbb Fotó: Budai Tibor

Kiszel Tünde nemrégiben a Metropolnak mesélt arról, hogy már egy ideje keményen dolgoznak a 2024-es naptáron:

„Régóta ugyanazzal a stábbal dolgozom, barátnőimnek mondhatom a stylistot, sminkest. Azt azért el kell ismernem, hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább bajban vagyunk, hogy milyen új tematikát találjunk ki. Volt már pin-up stílusú, fekete-fehér dívás, magyaros, hercegnős, de 3D-s naptár is, ami a szívem vágya volt!” – sorolta Tünde, aki azt is elárulta:

„Már sokan jelezték, hogy várják a naptárat, igazi gyűjtők is vannak! Többen írtak már, hogy az elmúlt 22 év szinte minden naptára megvan nekik, csak egy-egy darab hiányzik, hogy teljes legyen a gyűjtemény, ezért kérik: küldjek nekik azokból a példányokból!”

Gyűjtők ostromolják Kiszel Tündét a korábbi naptáraiért, hogy teljes legyen a kollekció Fotó: Budai Tibor

„Meglepetésvendégekről egyelőre nem beszélhetek!”

A Metropol kérdésére Tünde azt is elmondta, hogy otthon mindig kint lóg az aktuális év naptára, és szeretne egy egész falat felszabadítani, ahol az összes eddigi relikviát kihelyezheti.

„Már megvolt a fotózás a jövő évi naptárhoz, de a tematikáról és meglepetésvendégekről egyelőre nem beszélhetek!” – fogalmazott sejtelmesen Tünde, akinek a lánya már régóta nem szerepel a képeken.

Nyertünk egy kis betekintést

Bár Kiszel Tünde nem szeretné előre lelőni a poénokat, most határtalanul boldoggá tette a rajongókat. Már előzetesen mutatott ugyanis egy fotót a naptárból. Ezzel visszarepülünk a 70-es évek Amerikájába: egy retró kávézóban vagyuk, Tünde ruhája pedig egyszerre nosztalgikus és kihívó, ahogy csábítón megvillantja gigászi melleit.