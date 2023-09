Ostromolják a gyűjtők: Kiszel Tünde gőzerővel készíti az új naptárát

Örömhírt jelentette be Kiszel Tünde: készül a következő évi naptára!

Egy kis ízelítő a naptárfotózásról Fotó: Budai Tibor

Naptárgyűjtőrajongók írnak Kiszel Tündének

„Érkezik a 23. naptár!” – újságolta boldogan a Metropolnak a televíziós személyiség.

„Régóta ugyanazzal a stábbal dolgozom, barátnőimnek mondhatom a stylistot, sminkest. Azt azért el kell ismernem, hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább bajban vagyunk, hogy milyen új tematikát találjunk ki. Volt már pin-up stílusú, fekete-fehér dívás, magyaros, hercegnős, de 3D-s naptár is, ami a szívem vágya volt!” – sorolta Tünde, aki azt is elárulta:

„Már sokan jelezték, hogy várják a naptárat, igazi gyűjtők is vannak! Többen írtak már, hogy az elmúlt 22 év szinte minden naptára megvan nekik, csak egy-egy darab hiányzik, hogy teljes legyen a gyűjtemény, ezért kérik: küldjek nekik azokból a példányokból!”

Gyűjtők ostromolják Kiszel Tündét a korábbi naptáraiért, hogy teljes legyen a kollekció Fotó: Budai Tibor

„Meglepetésvendégekről egyelőre nem beszélhetek!”

A Metropol kérdésére Tünde azt is elmondta, hogy otthon mindig kint lóg az aktuális év naptára, s szeretne egy egész falat felszabadítani, ahol az összes eddigi relikviát kihelyezheti.

„Már megvolt a fotózás a jövő évi naptárhoz, de a tematikáról és meglepetésvendégekről egyelőre nem beszélhetek!” – fogalmazott sejtelmesen Tünde, akinek a lánya már régóta nem szerepel a képeken.

„Donatella évek óta nem szerepel a fotókon, tiszteletben tartom a kérését, miszerint szeretne már nélkülem is érvényesülni. Azt azért szeretném elmondani, hogy rettentő büszke vagyok rá, és a háttérből mindenképp nagyon drukkolok neki” – szögezte le a büszke anyuka, aki új területen is kipróbálta magát nemrég.

TikTok-sztár lett Kiszel Tünde

„Haladni kell a korral, így felregisztráltam TikTokra! Jó érzés látni, hogy mennyi követőm van, a legutóbbi, tengeres videómat több mint 500 ezren látták! Abban a videóban egy barátnőm adott tanácsot, ugyanis a végét le akartam vágni, de ő azt mondta, vállaljam be, kell egy kis önirónia!”

„Azt vettem észre, hogy nagyon sok fiatal követőm van. De nemcsak TikTokon, a naptárdedikálásokra is rengeteg huszonéves jön el, s mikor kicsit kérdezgetem őket, kiderül, a nagy részük intelligens egyetemista! Sokszor hívnak szépségversenyekre zsűrizni, de céges rendezvényeken és szülinapi bulikon is szoktam meglepetésvendég lenni, illetve forgatások és fotózások is vannak. A fennmaradó időmben pedig a háztartást vezetem, mivel Donatellának most rengeteg teendője van, én intézem a bevásárlást, takarítást, szeretném ezzel is segíteni a mindennapjait” – fejezte be Tünde.