"Nehezen találok rá szavakat!" - Kulcsár Edina oda meg vissza van, tanácsot adott az embereknek

Sokszor pletykák célpontjává válik Kulcsár Edina és G.w.M házassága, hiszen bármit is csinálnak, az biztos, hogy akadnak olyanok, akiknek az nem tetszik, és ennek hangot is adnak pár rosszindulatú komment formájában. Most kivételesen nem erről van szó, hanem mindenki az egykori szépségkirálynő fotóján ámul.

G.w.M és Kulcsár Edina / Fotó: Mediaworks archív

A négygyermekes Kulcsár Edina kirakott egy közös fotót a harmadik gyermekével, Amarával, aki a kommentelők szerint egyenesen úgy néz ki, mint egy gyönyörű kisangyal, igazán idilli lett a felvétel – nem csoda, hogy rengetegen dicsérték.

Amarával egy közös anya-lánya fotózáson jártunk!😍

Nehezen találok rá szavakat!🥹 Az összes képtől oda meg vissza vagyok.❤️

– írta hozzá Kulcsár Edina.

A csinos híresség egy tanáccsal is szolgált a követői számára, a fotót látva pedig mindenképp van abban valami, amit írt:

Ha elfogadtok tőlem egy tanácsot, akkor mindenképp menjetek el legalább egyszer egy ilyen fotózásra, mert még számomra is ( akinek volt már pár fotózása ) olyan sokat ad…🥹❣️

Ide kattintva lehet megtekinteni Kulcsár Edina és Amara közös fotóját.