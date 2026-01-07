RETRO RÁDIÓ

Gólyahír: megszületett a közkedvelt színésznő harmadik gyermeke

Gyönyörű nevet kapott a pici.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.07. 20:05
színésznő gólyahír gyerek

Örömhírt közölt Instagram-oldalán a közkedvelt színésznő, Paula Lane. Az Emmerdale 39 éves sztárja ugyanis elárulta követőinek, hogy életet adott harmadik gyermekének, akire oly régóta vártak. Az újszölütt a Patrick nevet kapta és édesanyja egy kék kötött rugdalózóba öltöztetve mutatatta be őt a világnak.

Megszületett a népszerű színésznő harmadik gyermeke Fotó:  unsplash (illusztráció)

Az Instagram-poszt képsorozatához, amelyen Paula karjaiban, takaróba bugyolálva tartja újszülött gyermekét, ezt írta:

Üdv a farmon, Patrick. Mindannyian teljes szívünkből, őszintén szerelmesek vagyunk beléd. Olyan régóta vágytunk rád. Köszönjük, hogy teljessé tettél minket

- közölte Paula, aki 24 órán keresztül elérhető történetében egy olyan fotót is megosztott, amelyen férje, Tom Shaw egyik kezében Patrickot tartja, a másikban pedig egy üveg whisky-t ezzel ünnepelve, hogy ismét apa lett.

Paula és Tom tavaly nyáron jelentették be, hogy újra gyermeket várnak. Akkor azt így közölték:

Van egy különleges hírünk, amit szeretnénk megosztani veletek. A karácsony most még varázslatosabb lesz. Kisfiunk 2025 decemberében érkezik

- osztották meg a gólyahírt egy ultrahangfotóval, és egy "a legjobb nagytestvéreknek" szóló üdvözlőkártya társaságában - írja a Mirror.

 

