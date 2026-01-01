RETRO RÁDIÓ

Éjfél után négy perccel született meg az újév első fővárosi babája, gyönyörű nevet kapott a pici

A gyermek természetes úton született.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 08:12
újszülött 2026 újév baba

Éjfél után négy perccel született az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.

Újév első fővárosi babája, Liza Fotó: Pixel Photographers / Freepik

A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.

A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra az édesanyja második gyermekeként.

Kistarcsán született Magyarország első újévi babája, Alíz Jusztina

Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

Azt írták: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - áll a közleményben.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu