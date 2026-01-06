Van egy nap, amikor a víz megvéd a dögvésztől és a gonosztól – meghökkentő vízkereszti hagyományok nyomába eredtünk

Január hatodika, vagyis vízkereszt és a vízkereszti hagyományok annyira különleges volt egész Európában, hogy még William Shakespeare is megemlékezett róla. A „Vízkereszt, vagy amit akartok” az egyik legismertebb és legszellemesebb vígjáték. De nem csak a farsang kezdete és a felborult rend miatt érdekes ez a nap. Összeszedtük a január 6-ához köthető magyar hagyományokat és hiedelmeket. Mutatjuk!

A vízkereszti hagyományok közé tartozik a karácsonyfa leszedése is Fotó: Tumbász Hédi / metropol

A katolikus hagyomány szerint ezen a napon ünnepeljük Jézus megjelenését a világ előtt, a magyar néphitben azonban vízkereszt ennél jóval több volt: határnap, amely lezárta a karácsonyt, és elindította a farsangot, a lakodalmakat, a disznótorok idejét. Az „igazi rend” szerint ekkor bontották meg a karácsonyi asztalt, és ezen a napon került le a karácsonyfa is. Ami addig érinthetetlen volt, most visszatért a hétköznapok világába.

A vízkereszt elnevezés is szó szerint a víz megszentelésére utal. A római egyház szertartása szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek, a templomban megszentelt vízből pedig minden család vitt haza. A nép különleges erőt tulajdonított neki és ezt az egyház is megerősítette.

Egy 1499-es, boroszlói szertartáskönyv szerint a szentelt víz használt a dögvész, a mérgek ellen, sőt még a békák és mérges férgek ellen is. A víz, amit a pap szentelt meg, egész évben nem romlik meg. A hit alapja a víz ősi, tisztító erejébe vetett bizalom volt, de a gyakorlatban ez nagyon is konkrét szokásokat jelentett.

Magyar hagyomány volt, hogy a házigazda üvegben vitte haza a vizet a templomból, kortyolt belőle az egész család, hogy megóvja őket a torokfájástól és a betegségektől. Meghintették vele az emberek a házat, az ólakat is, hogy védjék a gonosztól az otthonukat. De öntöttek a szentelt vízből a kútba is, hogy a víz meg ne romoljon. A szentelt vizet nem csak vízkeresztkor használták. Az ekkor megszentelt vizet használták a bölcső meghintésére is, ha újszülött érkezett a házhoz valamint hintettek belőle a menyasszonyok koszorújára és a koporsókra is.

A vizet januártól januárig nagy korsóban vagy üvegben őrizték. Ami a következő vízkeresztre megmaradt, azt nem kidobták, hanem visszaöntötték a kútba. De feljegyzések szerint bizonyos vidékeken kis fiolában hordták magukkal: védelem volt a gonosz ellen.